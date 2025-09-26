İmamoğlu 'turpun büyüğü davası'nda hakim karşısına çıktı!

192 gündür tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 27 Ocak'ta Saraçhane'de düzenlediği 'Turpun Büyüğü' başlıklı basın toplantısı nedeniyle açılan davada bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.





İmamoğlu, söz konusu sunumunda yaptığı açıklamalar nedeniyle “bilirkişi ve tanığı etkilemeye teşebbüs” ile “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” iddialarıyla yargılanıyor.





CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP Genel Başkan Yardımcıları ile beraber çok sayıda belediye başkanı ve avukat salonda duruşmayı takip etti. .





İMAMOĞLU SAVUNMA YAPTI

Duruşma yarım saat gecikmeli başlarken kimlik tespitinin ardından İmamoğlu’nun savunmasına geçildi.





İmamoğlu’nun savunmasından öne çıkan kısımlar şu şekilde:





"ZULÜMLE KURULAN HER DÜZEN YIKILDI, BU DA YIKILACAK"

Başta ‘ahmak davası’ ve ‘diploma davası’ olmak üzere kendisine yönelik yargı tacizini eleştiren İmamoğlu, “Bu davaları dünyada hiçbir yere anlatamıyoruz. 18 yaşındaki Ekrem’le mücadele edemiyorsunuz. Şimdi de bilirkişi davası. Bir de ‘çirkin davası eklendi’. Bunun adı Ekrem korkusu ama ben korkulacak biri değilim. Sadece bir kişi korkuyor. Acaba neden korkuyor?” diye konuştu.





“Zulümle kurulan her düzen yıkıldı. Bu da yıkılacak. Tarihin doğru tarafında duruyorum. 86 milyonun tarihin doğru tarafında durması için mücadele ediyorum ve vatandaşlarımızı tarihin doğru tarafında durmaya davet ediyorum. Milletimizin bugününe, yarınına verdiğiniz zarar çok büyüktür.”





HAKİMLERE VE YARGILAMAYA MÜDAHALE

Savunmasında, kendisine yönelik devam eden davalarda hakimlerin yerlerinin değiştirilmesi ve görevden alınmalarına ilişkin örnekler veren İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:





“Ahmak davasına bakan mahkeme hakiminin, görev yeri mevzuata aykırı olarak değiştirildi. İddialara göre bu hakim HSK’ya ifade vermek istedi ve HSK onu davet bile edemedi. İBB Meclisi’nde bir AKP’li üye, o hakim için ‘Neden sürdüğümüzü açıklayacağım’ bile dedi. Bu, dil sürçmesi değil. Diploma davası, Beylikdüzü davasındaki görev değişiklikleri..”





“Sayın hakim, siz bütün bunlara rağmen adil yargılama yapacak mısınız? Yapabilecek misiniz? Yoksa bu soruyu sormak da ‘yargılamayı etkilemeye teşebbüs mü?’ Bu soruyu kime sorayım? Bakışlar bile bazen insanı rahatsız ediyor. Beni buraya getiren süreç, sadece bir bireyin adalet arayışı değildir.”





“Tekrar ve son kez hatırlatıyorum” diyen İmamoğlu, şöyle devam etti: “Ülkemiz; yargının, siyasetin elinde nasıl bir sopaya dönüştürüldüğünü izliyor. Hiçbir yargı mensubunu etkilemeye çalışmıyoruz. Aksine, siyasetin yargı üzerinde kurduğu vesayeti eleştiriyoruz. Hem sizin hem de milletin hakkını savunmaya çalışıyoruz.”





"HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK"

İmamoğlu, savunmasını şu sözlerle noktaladı:





“Bu sözler onların kulaklarında çınlayacak: O da, ‘Her şey çok güzel olacak’. Hiç endişeniz olmasın.”





İmamoğlu’nun savunmasının sona ermesinin ardından avukatlar savunma yapıyor.





Avukatlardan Hasan Fehmi Demir, davanın açılmasına sebep olan bilirkişi S.B’nin yalnızca ifadesine başvurulduğunu ancak mahkemede de dinlenmesi gerektiğini belirtti. Demir ayrıca İmamoğlu’nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan’ın duruşmaya katılma talebinin değerlendirilmesini istedi.





DAVA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan hakim, duruşmayı 12 Aralık 2025 saat 10:00’a erteledi. Bilirkişininin mahkemede dinlenme talebi reddedilirken Pehlivan’ın duruşmaya katılma talebinin ise celse arasında değerlendirilmesine karar verildi.