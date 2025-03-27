Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu tutuklandı, Berlin Başbakanı İstanbul ziyaretini iptal etti /27 Mart 2025 11:10

İmamoğlu tutuklandı, Berlin Başbakanı İstanbul ziyaretini iptal etti

Berlin Başbakanı Kai Wegner, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması nedeniyle İstanbul ziyaretini iptal etti.

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Berlin Eyalet Başbakanı Kai Wegner, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması nedeniyle Nisan ayı başında planlanan İstanbul gezisini iptal etti.

DW Türkçe'de yer alan habere göre Hristiyan Demokrat Partili (CDU) politikacı, Çarşamba günü başkent Berlin'de yaptığı açıklamada "Türkiye'deki gelişmeleri, İstanbul'un özgürce seçilmiş belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını ve görevden uzaklaştırılmasını büyük bir endişeyle izliyorum" dedi.

"Bir demokraside hukukun üstünlüğü, bağımsız yargı, adil siyasi rekabet ve özgür seçimler güvence altına alınmalıdır" diye konuşan Wegner, İmamoğlu ile dayanışma içinde olduğunu ifade etti.

İstanbul, Berlin'in dünya genelindeki pek çok kardeş şehrinden biri.

Berlin aynı zamanda Almanya'nın 16 eyaletinden biri olduğu için eyalet başbakanı  belediye başkanı sıfatını da taşıyor. Berlin Belediye Başkanı için "Hükümet eden Belediye Başkanı" (Regierender Bürgermeister)  tanımlaması kullanılıyor.
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