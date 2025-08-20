Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu: 'Tutuklanmam sürece en büyük sabotajdır' /20 Ağustos 2025 14:10

İmamoğlu: 'Tutuklanmam sürece en büyük sabotajdır'

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Benim tutuklanmam ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine yönelik en büyük sabotajdır" diye konuştu. MHP lideri Bahçeli'yi de işaret eden İmamoğlu, "Bahçeli’nin Türkiye’nin kaderini belirleyen bu sürece karşı gerçekleştirilmiş en büyük sabotajı gördüğünü ve bunu yapanları anladığını biliyorum" ifadelerini kullandı.

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Gündeme dair soruları yanıtlayan ve "Terörsüz Türkiye" sürecine değinen İmamoğlu, "Benim tutuklanmam ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine yönelik en büyük sabotajdır" diye konuştu.

"FİDYE SİYASETİ"
Halk TV'ye konuşan İmamoğlu bazı CHP’li belediye başkanlarının AKP’ye katılmasını “Fidye siyaseti” diye eleştirerek, şöyle dedi:

“Bu fidye yöntemi, belediye başkanlarına yöneltilen suç veya teftiş dosyalarıyla savcılık soruşturmaları üzerinden şantajla başlıyor. AK Parti’ye geçersen serbestsin, geçmezsen hapistesin tehditleriyle devam ediyor. İktidar safına geçerek fidyesini verenlerin soruşturmalardan kurtulmasıyla sonuçlanıyor.”

İmamoğlu, “Boyun eğmeyen belediye başkanlarına cezaevi yolu gözükmüş, diz çökenlereyse transfer zorunluluğu getirilmiştir. Fidye siyasetiyle gerçekleştirilen transferlerin en büyük anlamı şudur: Bütün tutuklu CHP’liler aklanmıştır” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, CHP’nin ‘Terörsüz Türkiye’ süreci için TBMM’de kurulan komisyona katılması kararının arkasında duruyor. Hatta bir adım ileri giderek, 19 Mart Operasyonu’nun ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine yönelik sabotaj olduğunu söyledi.

"TUTUKLANMAM SÜRECE SABOTAJ"
İmamoğlu, şöyle dedi:

“İBB davasıyla tutuklanmam, ‘Terörsüz Türkiye’ ismiyle başlayan sürece yönelik gerçekleştirilmiş en büyük sabotajdır. Bu sabotaja hala devam ediyorlar. Komisyonun başarısının önündeki en büyük engel, iktidarın kumpaslar, yargı süreçleri ve kayyımlar üzerinden yürüttüğü sabotajlardır.”

İmamoğlu, “İktidar eğer bu tehlikeli yoldan sapmazsa ‘Terörsüz Türkiye’ sürecini de çözme becerisini gösteremeyecektir” diye vurguladı.

"BAHÇELİ ANLIYOR"
İmamoğlu, dün MHP lideri Bahçeli’nin, kendisine ve Özel’e yönelik ithamlarını ‘vicdanen de hukuken de doğru bulmadığını’ söyledi ve ekledi:

“(Bahçeli’nin) Türkiye’nin kaderini belirleyen bu sürece karşı gerçekleştirilmiş en büyük sabotajı gördüğünü ve bunu yapanları anladığını biliyorum.”
