Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu “bir davadan” beraat etti /12 Eylül 2023 11:34

İmamoğlu “bir davadan” beraat etti

Tuzla Belediye Başkanı Şadi yazıcının avukatı İmamoğlu'nun bir konuşması sonrası hakaret içerikli söylemlerde bulunduğu iddiasıyla suç duyusunda bulunmuştu. Ekrem İmamoğlu o davadan beraat etti.

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 İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Tuzla Belediye Başkanı Sadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada beraat çıktı.

NTV'nin haberine göre; Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın avukatı, 25 Ekim 2022'de bir açılıştaki konuşmasının ardından alandan ayrıldığı sırada müvekkilinin bazı kişilerce yuhalandığı, o esnada kürsüde konuşan Ekrem İmamoğlu'nun da olayları tırmandırıcı şekilde ifadeler ve hakaret içerikli söylemlerde bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

Hazırlanan iddianamede, İmamoğlu'nun "kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamenin gönderildiği Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi, duruşmaya gerek görmeden 6 Eylül günü dosya üzerinden beraat kararı verdi.

NE OLMUŞTU?

Tuzla'da 'İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 3. Etap Açılışı Programı'nda yaptığı konuşmada, Tuzla Belediye Başkanı Sadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "Kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan dava açılmıştı. İddianamede, İmamoğlu'nun 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edilmişti.
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