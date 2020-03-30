Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu: Vak'aların %60'ının olduğu İstanbul'da sokağa çıkma yasağı ilan edilsin /30 Mart 2020 09:58

İmamoğlu: Vak'aların %60'ının olduğu İstanbul'da sokağa çıkma yasağı ilan edilsin

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs salgınıyla ilgili yaptığı açıklamada "Tehlikenin yüzde 60'ı İstanbul'da. Türkiye için olmasa bile İstanbul için sokağa çıkma yasağı ilan edilmeli" dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, FOX TV’de koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

-  İstanbul’un yüzde 60’ı tehlike altında. Kent nüfusunun yüzde 15’i dışarı çıksa, 2.5 milyon kişi eder. Hava biraz iyileşince insanlar bir şekilde dışarıya çıkıyor. Türkiye için olmasa bile İstanbul için sokağa çıkma yasağı ilan edilebilir.

-  En büyük lojistik güç belediyeler. Yenikapı ve Maltepe sahra hastanesi kurulabilecek alanlar.

-  Barajlardaki doluluk oranı yüzde 65 ama bu dönem için iyi değil.

 - Belediyelerimiz faturalarla ilgili kesinti yapmayacağını açıkladı. Şu anda İstiklal Mücadelesi gibi mücadele veriyoruz. Bu bir seferberlik… Faturaların ertelenmesini, ÖTV ve KDV muafiyeti talep ediyoruz.

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