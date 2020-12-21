İmamoğlu: Valiliğin soruşturmayı reddetmesi, soruşturmanın sona erdiği anlamına gelmez

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ülke genelinde yaşanan kuraklığın İstanbul’a etkilerinin masaya yatırılacağı toplantı öncesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.





“Haftaya, İSKİ kurumumuzla başlıyoruz" diyen İmamoğlu, "Genel Müdürümüz ve su politikaları ile ilgili hangi arkadaşımız varsa, bugün burada. Çünkü, ne yazık ki ülkemiz kurak bir sezon geçiriyor. Aslında bu kuraklığın neredeyse 2’nci yılı diyebiliriz. Geçen yıl da benzer bir kuraklığı yaşadık. Şehirlerimiz, bu anlamda ciddi bir su sorunuyla karşı karşıya. İstanbul da bunlardan birisi. Tabi üzülerek ifade ediyorum ki; seçimden önce, ‘2040 yılına kadar İstanbul’un su sorununu çözdük’ diye yapılan açıklamalar, ne yazık ki gerçeği ifade etmiyor" ifadelerini kullandı.









İmamoğlu, açıklamasına şöyle devam etti: "Hem acil konuların çözümü nasıl olacak; onlarla ilgili bir eylem planı çalışacağız bugün -tabi bu, bugün sonuçlanmayabilir- hem de kısa, orta ve uzun vadede hangi çözümlerle çalışmalıyız. Bazı projeler geliştirmeliyiz, onların bir kısım ön kararlarını vereceğiz. İnşallah bu sorunu da çözeceğiz. Nasıl 20-25 yıldır İstanbul’un metroyla ilgili birikmiş sorunlarını çözmek bize nasip oldu, alt yapı sorunlarını çözüyoruz, çözmeye devam ediyoruz; İstanbul’un su sorununu da inşallah en hızlı şekliyle çözüme kavuşturup, İstanbul’u en azından kısa, orta, uzun vadede ne yapacağını bilen bir kent haline getireceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın.”





"KANAL İSTANBUL GİBİ VAHŞİ POBLEMLER BEKLİYOR"





"Barajların su toplama sorunu var yağmur yağmadığı için. İstanbul’un ne kadarlık suyu var? Tavsiyeleriniz olacak mı?" sorularına İmamoğlu, "Barajların su toplama sorunu yok, kuraklık sorunu var. Tabii yakın zamanda, ‘İstanbulluların su sorunu vardır’ demiyoruz. Arkadaşlarımızla hem süreci konuşacağız hem de İstanbullulara kısa ve orta vadeli bilgiler aktaracağız. Ama şunu da söyleyelim: İstanbulluların elbette dikkat etmeleri lazım" yanıtını verdi.





İmamoğlu, şöyle devam etti: "Suyu, en tasarruflu biçimde kullanmaları lazım. Musluktan gereksiz yere suyu akıtmamak gibi aslında birçok prensibi var. Biz, bir nevi spotlar şeklinde yayınlamaya devam ediyoruz, yayınlamaya da devam edeceğiz, bilgilendireceğiz. Şu anda yoğun bir şekilde aileler evlerinde; bunu da görüyoruz. Bu bağlamda dikkat etmelerini özenle istirham ediyoruz. Bütün İstanbul halkının, şehrin su sorunu, 2019 Şubat’ında sahada söylendiği gibi, 2040 yılına kadar çözülmemiştir. Başta Melen Barajı bitmemiştir. Şu anda ne yazıktır ki, Kanal İstanbul gibi vahşi problemler beklemektedir. Bu problemleri aşmak için de en üst seviyede kararlı bir tanıtım ve propaganda faaliyetlerine devam edeceğiz.”