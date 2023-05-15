Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu ve Yavaş açıkladı: Kılıçdaroğlu'nun oyu 47,7, Erdoğan'ın oyu yüzde 45,8 /15 Mayıs 2023 00:05

İmamoğlu ve Yavaş açıkladı: Kılıçdaroğlu'nun oyu 47,7, Erdoğan'ın oyu yüzde 45,8

Türkiye, 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimleri oy sayım süreci hakkında Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş açıklama yaptı. Açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçiminde önde olduğu vurgulandı.

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Türkiye, 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimleri için sandık başına gitti. Sandıkların kapanmasının ardından oy sayım işlemleri başladı. 

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş seçim güvenliği ve güncel sayım verileri hakkında açıklama yaptı.

Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle oldu:

"TÜM MİLLETİMİZ KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU SABAH ÖNDE GÖRECEK"
"Acı deneyimlerimiz var 2014 ve 2019 seçimleri. Vatandaşlarımıza her anı aktarmak durumundayız. Benim 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu sözüne iktidar partisinin sözcüsü alınganlık gösterdi. Bu benim inancımla ilgilidir. Siz İstanbul'a belediye başkanı tarifleyip kazandı diye donattığınız için size karşı şerbetliyiz. Sizin sisteminize güvenmiyoruz. Memleketimizin kurumlarına güveniyoruz. Anadolu Ajansı bizi yanıltmadı. 50.01'i neredeyse yarım saat tuttu. 49'a talimat alarak indirdi herhalde.


Demokratik tariflerden asla uzaklaşmıyoruz, hakkımızı arıyoruz. Bu ülkenin bakanları makam araçlarıyla siyasi propaganda yaptılar. 

Gerçekler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Yüzde 60'larda başlayan manipülasyon 49'larda. Sisteme hala girişi yapılmayan 7 buçuk milyon var. Bunlar güçlü olduğumuz sandıklarda.  Milletimizi bu gece de ekranlara mahkum edecekler. Tüm milletimiz Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu sabah önde görecek. Bazı verilere hiç dokunulmadı. İlginç bir kurgu var. Sandıklarda görev yapan arkadaşlarımız hangi siyasi parti mensubu olursa olsunlar milletimizin oyunu namusları gibi koruyacaklarına inanıyoruz."


MANSUR YAVAŞ: İKİNCİ TURA KALMA İHTİMALİ YÜKSEK"
Mansur Yavaş'ın açıklamaları şöyle oldu:

Zaman zaman veri akışı tamamen kesiliyor. Önceki seçimlerde de yaşadığımız için daha tedbirliyiz. Ankara'da 6-7 defa, 11 defa oyların sayıldığı bölgeler var. Ankara'da 4 bin tane, Antalya'da bin tane ıslak imzalı veri gelmedi. 

Sayın Soylu jandarma ve polis marifetiyle sonuçları sürekli olarak bildirmek istedi. 

Islak imzalı oy yüzde 67,7'dir. 19 milyon 86 bindir. Oransal olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nun oyu 47,7, Sayın Erdoğan'ın oyu yüzde 45,8'dir. İstanbul seçimlerinde her tarafı bilboard'la donattılar bu milli irade olmuyor. Sonuçları bekleyeceğiz. Bir oyun bile hakkını aramak sonuna kadar bizim görevimizdir. Islak imzalı verileri elde edemememizin nedeni de oyumuzun yüksek çıktığı yerlerdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın önde bitirecek, ikinci tura kalma ihtimali yüksek. Onu da söyleyeyim."
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