Samanyolu Haber /Politika / İmamoğlu ve Yavaş Erdoğan'ı geçti /01 Eylül 2020 00:29

İmamoğlu ve Yavaş Erdoğan'ı geçti

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz'ın açıkladığı yeni anket sonuçlarına göre, Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş'ın adaylığı durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci sırada kalıyor.

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Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, ağustos ayına ilişkin Cumhurbaşkanlığı seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu aday olması durumunda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üzerinde oy alıyor.

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, ağustos ayına ilişkin olası bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde halkın tercihinin kimden yana olacağını açıkladı. Anket sonucuna göre mevcut Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş geçebildi.

Ankette İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığına aday olması durumunda yüzde 43,7 alırken Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 40,8 oy aldı. Kararsızlar ise yüzde 15,5 olarak belirtildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, aday olması durumunda yüzde 41,1 alırken Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 40,4 oy aldı. Kararsızlar ise yüzde 18,5.

Ankete göre Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Meral Akşener, İlhan Kesici, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce gibi isimlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında oy oranları şu şekilde:

“Abdullah Gül yüzde 33,2, Ali Babacan: yüzde35,2, Ahmet Davutoğlu yüzde 32,1, Abdüllatif Şener 39,1, İlhan Kesici yüzde 39,4, Meral Akşener yüzde 40,1, Muharrem İnce yüzde 35,9, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 40,6”
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