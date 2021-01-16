İmamoğlu ve Yavaş, Erdoğan'ı geçti

Avrasya Araştırma'nın son anketi çarpıcı sonuçları ile dikkati çekti. Ankette Ekrem İmamoğlu'nun hem de Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı geride bıraktığı görüldü.





"Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın karşısında aday olsa oy verir misiniz?" sorusuyla Erdoğan'ın karşısına farklı isimler konularak yapılan ankette; Ekrem İmamoğlu'nun oyu yüzde 42,1 iken, Erdoğan'ın oyu yüzde 37,2'de kaldı.





MANSUR YAVAŞ AÇIK ARA ÖNDE





Erdoğan'ın karşısına Mansur Yavaş'ın çıkması durumunda Erdoğan yüzde 36,9'da kalırken, Mansur Yavaş yüzde 42,7 ile Erdoğan'a yaklaşık 1.000 baz puan fark attı.









İYİ PARTİ LİDERİ MERAL AKŞENER YAKLAŞIYOR





Aynı ankette İyi Parti lideri Meral Akşener ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Erdoğan'a hızla yaklaştığı görüldü.





Erdoğan yüzde 37,4 oy oranına sahipken Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 35,9. Akşener ise Erdoğan karşısında yüzde 36,4 alırken, Erdoğan yüzde 37,1'de kaldı.



