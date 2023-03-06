Altılı Masa için yeni formül iddiası: İmamoğlu ve Yavaş İYİ Parti'de

Akşener'in katılmayacağının bildirilmesinin ardından 5 partinin bir araya gelmesi beklenen toplantıya dakikalar kala Millet İttifakı cephesinde yeni gelişmeler yaşanıyor.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener ile görüşmek üzere İyi Parti Genel Merkezi'ne gitti.

İYİ Parti'yi tekrar masaya döndürmek için İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olacağına dair bir formül üzerinde durulduğu iddia edildi

Bu dakikalarda iki başkanın Akşener'le görüşmek üzere İYİ Parti'ye gitmesi dikkat çekti



Gazetecilerin “Akşener’le mi görüşeceksiniz?” sorusuna İmamoğlu başını sallayarak 'evet' yanıtı verdi.



AKŞENER'DEN YENİ ÖNERİ

Diğer yandan Belediye Başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın, İYİ Parti'yi ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Genel Başkanımız Meral Akşener milletimizin sesi doğrultusunda kuşatıcı kapsayıcı yeni bir öneriyi Millet İttifakı'na sunmuştur. İki belediye başkanının seçilecek 13. Cumhurbaşkanı'nın yetkili icracı Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması önerisi iletilmiştir" dedi.

