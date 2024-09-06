İmamoğlu ve Yavaş yan yana! Cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna tek cümlelik cevap

2024 Paris Olimpiyatları’nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Çin maçını izlemeye beraber gitmeleri gündem olan İmamoğlu ve Yavaş'ın son açıklamaları da dikkat çekti. CHP'nin Tüzük Kurultayı'na katılan ikili, kurultay konuşmaları öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.





Bir gazetecinin "Mansur beyle yan yanasınız" demesi üzerine İmamoğlu, "Biz hep yan yanayız" dedi. Gazeteci bu kez de söze "Cumhuriyet Halk Partisi'nin iki cumhurbaşkanı aday adayı olarak ne düşünüyorsunuz?" diye girdi, İmamoğlu yine "Biz her zaman yan yanayız. Kurultayımız partimize hayırlı uğurlu olsun" diye cevap verdi. Mansur Yavaş konuşmazken, İmamoğlu'nun bu sözlerine gülerek katıldığı kameralara yansıdı.





Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarıyla birlikte anket şirketleri de harekete demişti ve CHP içinde cumhurbaşkanı adaylığına en yakın isimleri yayımlamaya başlamıştı. Anketlerin çoğunda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş öne çıkarken ikinci sırada İBB Başkanı İmamoğlu yer alıyor. Anketlerde en dikkat çeken ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yükselen oranıydı.





Gerçek Gündem'e konuşan Özel de anketlerdeki bu ivmesinin sorulması üzerine "Benim hızla yükselen ivmem görev onayıdır" demiş, "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" diye sorulan soruya ise "Teknik direktör, penaltı atmaz; en doğru oyuncuya attırır" diye yanıt vermişti.





CHP'de cumhurbaşkanı adaylığı için adı geçenlerden Mansur Yavaş'a ilişkin ise MAK Danışmanlık'ın sahibi Mehmet Ali Kulat, "Çok net söylüyorum" diyerek Yavaş'ın cumhurbaşkanı adayı olduğunu iddia etmiş ve "Aday adayıdır demiyorum kesinlikle adaydır" demişti.





Yerel seçimlerden birinci parti olarak çıkarak tarihinde önemli bir başarıya imza atan CHP'de gündem cumhurbaşkanı adaylığı çevresinde toplanmış durumda. CHP içindeki tartışmaların fitilini ilk olarak Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin ateşlemişti. Yeğin'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafını cumhurbaşkanı forsuyla paylaşması sonrası yeni tartışmalara kapı aralandı. İmamoğlu ile birlikte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da anketlerde birinci çıkan isim olarak duruyor.İsmi en çok zikredilen bir diğer isim ise İBB Başkanı İmamoğlu. İmamoğlu'na cumhurbaşkanı adaylığı için destek açıklaması olarak nitelendirilebilecek son ifadeler ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan gelmişti. CHP'nin cumhurbaşkanlığı seçimlerini hangi aday ile kazanacağına ilişkin soruya cevap veren Tugay, "Bence birden fazla kişiyle kazanabilir ama en güçlüsünü çıkarmamız lazım aday olarak. Şu anda Ekrem İmamoğlu gibi görünüyor. Ekrem İmamoğlu’nun toplumda çok geniş bir desteği var. Gittiği her ortamda bunu görüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.