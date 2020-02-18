İmamoğlu ve Yavaş'tan Gezi kararı açıklaması

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin 1'i tutuklu 6'sı firari 16 sanığın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılandığı davada karar çıktı.





Mahkeme heyeti, Osman Kavala, Ayşe Mücella Yapıcı, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Ali Hakan Altınay, Mehmet Osman Kavala, Yiğit Aksakoğlu, yiğit Ali Ekmekçi ve Çiğdem Mater Utku ve Mine Özerden hakkında "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs", "mala zarar verme", "nitelik yağma", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi", "kasten yaralama", "ağırlaştırılmış yaralama" ve "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından dava açıldığını hatırlatarak, "yüklenen suçların işlendiğine dair mahkumiyete yeter derecede hukuka uygun somut ve kesin delil bulunmadığı"ndan sanıkların beraatine karar verdi.





İMAMOĞLU: İSTANBUL'UN DOĞASINI SAVUNANLARA SELAM OLSUN





İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kararın ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Gezi Parkı ile ilgili davada herkese beraat çıkması çok sevindirici ve yargıya olan güvenin tazelendiği bir karar oldu. İstanbul'da yaşayan herkes adına bu şehrin tarihini, kültürünü, yeşilini, doğasını savunan herkese selam olsun" ifadelerini kullandı.





BİR AÇIKLAMA DA MANSUR YAVAŞ'TAN...





Davada çıkan kararın ‘umut verdiğini’ belirten Yavaş, karara ilişkin şu ifadeleri kullandı:





"Gezi davasında çıkan karar umut vermekle birlikte cezaya dönüşen uzun süreli tutuklulukların ne denli haksızlıklar doğurduğunu göstermiştir.





Masumiyet karinesinin esas alındığı, hoşgörü ve kardeşlik hukukunun hakim olduğu bir Türkiye özlemiyle kararın hayırlı olmasını diliyorum."