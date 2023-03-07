İmamoğlu ve Yavaş'tan ilginç paylaşımları





"AYDINLIK YARINLARA KAVUŞACAĞIZ"









"UMUTLA YÜRÜYORUZ"





Seçimleri Millet İttifakı'nın kazanması durumunda cumhurbaşkanı yardımcısı olacakları açıklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin paylaşımlarda bulundular.Adaylığı ilan edilen Kılıçdaroğlu: 'Bu düzeni siz değiştireceksiniz'Adaylığı ilan edilen Kılıçdaroğlu: 'Bu düzeni siz değiştireceksiniz'İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "İnanıyoruz ki Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde Millet İttifakı olarak ülkemizin her bir ferdinin çoktan beri hak ettiği aydınlık yarınlara en kısa sürede ulaşacağız" ifadelerini kullandı.Sosyal medyadan Saray'ın danışmanlarına yanıt: 'Anayasa'yı şimdi mi hatırladınız?'Sosyal medyadan Saray'ın danışmanlarına yanıt: 'Anayasa'yı şimdi mi hatırladınız?'Mansur Yavaş ise yaptığı paylaşımda şunları yazdı:"Birlikte rahmet vardır, bereket vardır. Sayın Genel Başkanlarımıza teveccühleri için teşekkür ederiz. Türkiye'nin ikinci yüzyılına hep birlikte umutla ve mutlulukla yürüyoruz."