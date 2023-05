İmamoğlu ve Yavaş'tan üçüncü açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, açılan seçim sandığı sonuçlarına ilişkin üçüncü açıklamayı yaptı. İmamoğlu oyların sayım sürecine ilişkin olarak, "Süreci an be an takip ediyoruz. Yaklaşık 10 milyon henüz sayılmamış durumda ve bu yüzde 20 demek". dedi.





İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:





"Süreci an be an takip ediyoruz. Yaklaşık 10 milyon henüz sayılmamış durumda ve bu yüzde 20 demek.





Milim milim aşağı iniyor. Gösterdikleri çaba nasıl bir çaba hayretle izliyoruz. Bitkisel bir kurum yok arkadasında insanlar var. Aldanmayın.





60 küsürle başladılar. Sabahtan beri istatistikten arkadaşlarım var. Örgütten arkadaşlarımız var çalışıyoruz. Bütün bir bariyerleri düşecek. Eski seçimleri hatırlayalım bu senaryoyu yaşadık.





çıkıp seçimi kazandık demelerine şaşırmayın inanmayın. Bizi izleyin. Sayın Erdoğan'a oy verenler de bizi izlesin. Açılmayan sandıklarda Millet İttifakı ve Kılıçdaroğlu'nun oylarının yükseleceği bize gösteriyor.





Elimizdeki bir başka veri okuldaki ıslak imzalı tutanaklar.





Muhalefetin tarihindeki en yüksek oyu aldığını görüyoruz. İki hafta üç hafta biz o sandıkların üstünde yattık.





Sayın Genel Başkanımızın oyu yüzde 49, Sayın Erdoğan'ın yüzde 45 civarında





Bazı meydanlarda toplanmalar görüyoruz, milletimizi aldatıyorsunuz yazıktır günahtır. Türkiye Gönüllüleri görevlerine devam etsinler. Çok yakın zamanda çıkacağız Mansur Başkanımız size verilerimizi aktaracak. Aramızda kalsın





Mansur Yavaş'ın açıklamalarından satır başları şöyle:





Bu verilerin bu şekilde kalması işi oldu bittiye getirmektir. Alıştık artık bunlara.