Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu, virüse karşı alınan tedbirleri açıkladı /18 Mart 2020 19:12

İmamoğlu, virüse karşı alınan tedbirleri açıkladı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle Türkiye’de şimdiye kadar bir kişi hayatını kaybetti. Açıklanan vaka sayısı ise 98. Bu sayının artmasından endişe edilirken, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle aldıkları yeni kararları duyurdu.

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Alınan kararlar kapsamında suyu kesilmiş 50 bin hane ve işyerinin suyu açılacak.Tüm sağlık çalışanlarına toplu taşıma ve İSPARK ücretsiz olacak.30 bin üniversiteliye 3 bin 200 TL burs yatacak.İmamoğlu, Twitter hesabından alınan tedbirleri şu şekilde duyurdu.

“Tüm sağlık çalışanlarına bu süreçte toplu taşıma ve İSPARK ücretsiz olacak.Borcu nedeniyle suyu kesilmiş 50 bin hane ve işyerinin suyu açılacak.Abonman kartlarının kullanım süresi 31 Mart’tan 30 Nisan'a uzatıldı.31 Mart’ta 30 bin üniversiteliye 3 bin 200 TL burs yatacak.”
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