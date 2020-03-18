İmamoğlu, virüse karşı alınan tedbirleri açıkladı

Alınan kararlar kapsamında suyu kesilmiş 50 bin hane ve işyerinin suyu açılacak.Tüm sağlık çalışanlarına toplu taşıma ve İSPARK ücretsiz olacak.30 bin üniversiteliye 3 bin 200 TL burs yatacak.İmamoğlu, Twitter hesabından alınan tedbirleri şu şekilde duyurdu.





“Tüm sağlık çalışanlarına bu süreçte toplu taşıma ve İSPARK ücretsiz olacak.Borcu nedeniyle suyu kesilmiş 50 bin hane ve işyerinin suyu açılacak.Abonman kartlarının kullanım süresi 31 Mart’tan 30 Nisan'a uzatıldı.31 Mart’ta 30 bin üniversiteliye 3 bin 200 TL burs yatacak.”