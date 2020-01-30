Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu: Yapılmış bir hata yok! /30 Ocak 2020 11:36

İmamoğlu: Yapılmış bir hata yok!

24 Ocak Cuma akşam saatlerinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin akabinde Elazığ'a giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun buradan tatil yapmak için Erzurum Palandöken'e geçmesi eleştiriliyor. İmamoğlu eleştirilere cevap verdi.

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Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde ailesi ile tatil yaptığı için eleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AKP) yakın çizgide yayın yapan Hürriyet gazetesinin yazarı Abdülkadir Selvi'ye mülakat verdi. 

İmamoğlu, 41 kişinin hayatını kaybettiği 6.8 büyüklüğündeki depremin akabinde Elazığ'a yaptığı ziyaret ile tatil arasında irtibat kurulmasını anlam veremediğini söyledi.

"AİLEMLE SİYASETİ BİRBİRİNE KARIŞTIRMAM"

Tatil planlamasının önceden yapıldığının altını çizen İmamoğlu, “Biz siyasetin elbette bedelini biliyoruz. Siyaseti kutsallaştırmanın bir anlamı yok. Milyonlarca babanın olduğu gibi benim de ailem kutsalım." dedi. 

"Yani ben kızıma, ergenlik çağı gelmiş oğluma, üniversite talebesi oğluma hatta çok sevdiğim eşime zaman ayırmak zorundayım." diyen İmamoğlu, "Siyaset benim için zaten meslek değil. Ben siyasete girdiğim günden beri, siyaseti bir günde bırakabilecekmiş gibi yapmanın ruhunu yaşıyorum.” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu (soldan 3'üncü), eşi Dilek İmamoğlu (soldan 4'üncü) ve çocukları ile Palandöken'de tatil yapmasını "hatalı" bulanlara cevap verdi.

İmamoğlu, “Burada yapılmış hiçbir hata yok. Bunu siyaseten kullanmak isteyen mecralara, kişilere, kurumlara, parti içinde bulunan insanlara, hangi parti olursa olsun bu bakış açısıyla değerlendirmelerini, hatta benim yaşadığım şu süreci çocuklarıyla, torunlarıyla, eşleriyle paylaşmalarını tavsiye ederim. Onlara en güzel cevapları eşleri, çocukları verecektir diye düşünüyorum.” şeklinde konuştu. 

İMAMOĞLU: HALK DA BENİM BU TARZIMA ALIŞACAK

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) eski milletvekili Barış Yarkadaş dün akşama Habertürk Tv'de katıldığı programda İmamoğlu'na yakın isimlerden aldığı bilgiyi aktarmıştı. 

Yarkadaş'ın aktardığına göre, İmamoğlu tatil eleştirileri üzerine "Ben alışılagelmiş siyasetçi değilim. Halk da benim bu tarzıma alışacak." dedi. 

İmamoğlu'nun kazanması için sahada emek verdiğini, buna rağmen eğriye eğri, doğruya doğru demek mecburiyetinde olduğuna işarek eden Yarkadaş, İmamoğlu'nun bu sözlerini "Bir siyasetçi açısından büyük bir talihsizlik." diye nitelendirdi.

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