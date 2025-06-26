Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu yargı mensuplarına seslendi: "Canımız tehdit altındadır" /26 Haziran 2025 21:47

İmamoğlu yargı mensuplarına seslendi: "Canımız tehdit altındadır"

Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yüksek yargı mensuplarına seslenerek, "Biz yargılanmıyoruz, direkt cezalandırılıyoruz" diyen İmamoğlu, "Canımız tehdit altındadır" dedi.

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Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yargı mensuplarına seslendi.

"Bir avuç insanı kollayan düzenin parçası olmayın" diyen İmamoğlu, "Bugün bu adaletsizliğe, hukuksuzluğa imza atanlar yakın zamanda adil yargı önünde hesap verecekler" ifadelerine yer verdi.

İmamoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Aziz milletim, vicdan can çekişiyor! Ahlak can çekişiyor! Adalet can çekişiyor!

Buradan haykırıyorum, Biz yargılanmıyoruz, direkt cezalandırılıyoruz! Kadınlar, hastalar işkenceye maruz kalıyor! Evlatlar, eşler, aileler rehin tutuluyor! Avukatlar tutuklanıyor, tehdit ediliyor, savunma hakkımız çalınıyor! Canımız tehdit altındadır! Aziz milletim, vicdan can çekişiyor! Ahlak can çekişiyor! Adalet can çekişiyor! Buradan haykırıyorum, Biz yargılanmıyoruz, direkt cezalandırılıyoruz! Kadınlar, hastalar işkenceye maruz kalıyor! Evlatlar, eşler, aileler rehin tutuluyor! Avukatlar tutuklanıyor, tehdit ediliyor, savunma hakkımız çalınıyor! Canımız tehdit altındadır! Yüksek yargı mensuplarına, Yüce Türk Yargısı’nın binlerce hakimine, savcısına; Israrla sesleniyorum, Bu, bir avuç insanı kollayan düzenin parçası olmayın, Yazık oluyor adaletimize, hukukun üstünlüğüne, geleceğimize, inancımıza, maneviyatımıza, doğmamış çocukların istikbaline! Tarihe not düşüyorum.

Bugün bu adaletsizliğe, hukuksuzluğa imza atanlar yakın zamanda adil yargı önünde hesap verecekler. “Kişi kendinden bilir işi” misali evde, tarlada, orada, burada bir şeyler arayanların da buldukları tek şey kendi rezillikleri olacak."
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