İmamoğlu: Yargının silah gibi kullanıldığı bir dönem daha bilmiyorum

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'ndeki Fatih Sultan Mehmet Camii çıkışında açıklama yaptı.





Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması üzerinden Erdoğan'a tepki gösteren İmamoğlu, "Rıza Akpolat 72 saat nezarathanede tutuldu. Kimse 'bana bir şey olmaz' demesin. Bu bir itibarsızlaştırma politikası. Adliye koridorlarını aslında en iyi Cumhurbaşkanı bilir. Suçu olan tabii cezasını çeksin. Ama yargılanmanın, tutuklanmanın bir yolu yordamı var. Kimse onu sabahın köründe evinden almadı... 90 gün geçti Ahmet Özer'in iddianamesi yazılmadı. Yargının silah gibi kullanıldığı bir dönem daha Türkiye'de bilmiyorum. Biz bu şekildeki uygulamaya karşı mücadeleye devam edeceğiz" dedi.