İmamoğlu yeni hesabından Erdoğan'a seslendi: Tek yüzükle yola çıkan değil servetleriyle...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İBB soruşturması kapsamında 23 Mart’ta tutuklanan Uzun süredir Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi X hesabı (CBAdayOfisi), 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi kapsamında, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellenmişti.
Yeni X hesabından İBB iddianamesinde kendisine yöneltilen suçlamalarla ilgili olarak “siyaset para veya fon işi değil” diyen İmamoğlu, ‘‘Tek yüzükle yola çıkan değil, servetleriyle yola çıkanlar Cumhurbaşkanı olurdu.’’ dedi.
İmamoğlu paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“Siyaset “para veya fon!” işi değil, milletin gönlüne girme işidir. Siyaset muhabbet ve samimiyet işidir.
Sonsuz kez hamdolsun ki, yüce Yaradan bana bu aziz milletin gönlüne girmeyi nasip etti.
“Bakan olma hülyasıyla savrulanlar” bilmez ama Sn. Cumhurbaşkanı kendi geçmişinden belki hatırlar. Siyaset evvela milletle gönül bağı kurmaktır.
Öyle olmasa, tek yüzükle yola çıkan değil, servetleriyle yola çıkanlar Cumhurbaşkanı olurdu.
Masa başında iddianame mühendisliği yapan malum zihniyet, bu aziz milleti tanımadığı için siyasetin parayla yapıldığını sanıyor.
Bu siyaset cahilliğine güvenip yola çıkanlara tek tavsiyem var:
Zararın neresinden dönerseniz kârdır.”