İmamoğlu yine sanık sandalyesinde: 'Savunma yapmaya değil yargılamaya geldim'

HSK’nın son kararnamesiyle dosyanın asli hâkimi İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesi’ne atandı. Ancak hakimin izinde olması sebebiyle 12 Aralık’taki duruşmayı komisyon kararıyla İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi hâkimi yönetti.





İmamoğlu, savunmasında bu ve önceki davalarında yaşanan hâkim değişikliklerini eleştirerek, “Resmen devre arasında hakem değiştiriliyor” dedi.





“Buraya savunmaya değil, yargılamaya geldim”





İmamoğlu, yaklaşık bir buçuk saat süren savunmasında sert ifadeler kullandı:





“Bu dava en garip davalardan biri. Ismarlama raporlarla Türk hukukunu istismar eden bir bilirkişiyi eleştirdiğim için buradayım.”





“Ben değil, hakikati söyleme cesareti yargılanıyor.”





“Buraya savunma yapmaya değil, suç işleyenleri ortaya çıkarmaya geldim.”





Tutuksuz yargılanmanın şart olduğunu söyleyen İmamoğlu, sözlerini “Ben buradayım, millet burada. Az kaldı, gidiyorlar.” diyerek tamamladı.





Gençlere mesaj: “Bu ülkenin kurtuluşu Z kuşağı”





İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde yayınladığı gençlere yönelik videosuna atıfta bulunarak Z kuşağının liyakata en açık nesil olduğunu vurguladı.





11–12 yaşındaki çocukların bile hak talep ederken “Hakkım varsa” dediğini belirterek, “Bu çocukları zehirlemelerine izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.





Bilirkişi S.B. hakkında: “Gözü kara bir şekilde talimatla hareket ediyor”





İmamoğlu, bilirkişi S.B.’nin birçok CHP’li belediye dosyasında görev aldığını belirterek ciddi eleştiriler yöneltti:





“Ortada olmayan raporları varmış gibi gösteriyor.”





“2019’dan sonra açıkça taraflı bir tutum aldı.”





“CHP’li belediyelerin Esenyurt, Beşiktaş, İETT, İSTALT dosyalarının çoğunda aynı kişi. İstatistik bile bunu açıklayamaz.”





“Beni aç susuz bıraktılar”





Geçmişte gözaltında tutulduğu sürece de değinen İmamoğlu,





“Beni beş gün nezarette tutup bir gün aç susuz bıraktılar. Uydurma casusluk dosyasında 20 saat bekletildim. Beni aciz duruma düşüreceklerini mi sandılar? Gün gelecek hesap verecekler.” dedi.





Silivri’deki yeni duruşma salonu eleştirisi





Silivri’de yapımı süren büyük duruşma salonunu da eleştiren İmamoğlu, bunu Yassıada uygulamalarına benzeterek,

“64 yıl sonra aynı utancı tekrar ediyorsunuz. Silivri’ye yeni bir Yassıada kuruyorsunuz.” ifadelerini kullandı.





Duruşma ertelendi





Savunmanın ardından mahkeme, davayı 20 Mart 2026 tarihine erteledi.