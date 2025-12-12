Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu yine sanık sandalyesinde: 'Savunma yapmaya değil yargılamaya geldim' /12 Aralık 2025 12:40

İmamoğlu yine sanık sandalyesinde: 'Savunma yapmaya değil yargılamaya geldim'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 27 Ocak’ta Saraçhane’de yaptığı “Turpun Büyüğü” başlıklı açıklamada bilirkişi S.B. hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle yargılandığı davada yeniden hakim karşısına çıktı. Hâkimin izinde olması nedeniyle duruşma 20 Mart 2026 tarihine ertelendi.

SHABER3.COM

HSK’nın son kararnamesiyle dosyanın asli hâkimi İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesi’ne atandı. Ancak hakimin izinde olması sebebiyle 12 Aralık’taki duruşmayı komisyon kararıyla İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi hâkimi yönetti.

İmamoğlu, savunmasında bu ve önceki davalarında yaşanan hâkim değişikliklerini eleştirerek, “Resmen devre arasında hakem değiştiriliyor” dedi.

“Buraya savunmaya değil, yargılamaya geldim”

İmamoğlu, yaklaşık bir buçuk saat süren savunmasında sert ifadeler kullandı:

“Bu dava en garip davalardan biri. Ismarlama raporlarla Türk hukukunu istismar eden bir bilirkişiyi eleştirdiğim için buradayım.”

“Ben değil, hakikati söyleme cesareti yargılanıyor.”

“Buraya savunma yapmaya değil, suç işleyenleri ortaya çıkarmaya geldim.”

Tutuksuz yargılanmanın şart olduğunu söyleyen İmamoğlu, sözlerini “Ben buradayım, millet burada. Az kaldı, gidiyorlar.” diyerek tamamladı.

Gençlere mesaj: “Bu ülkenin kurtuluşu Z kuşağı”

İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde yayınladığı gençlere yönelik videosuna atıfta bulunarak Z kuşağının liyakata en açık nesil olduğunu vurguladı.

11–12 yaşındaki çocukların bile hak talep ederken “Hakkım varsa” dediğini belirterek, “Bu çocukları zehirlemelerine izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bilirkişi S.B. hakkında: “Gözü kara bir şekilde talimatla hareket ediyor”

İmamoğlu, bilirkişi S.B.’nin birçok CHP’li belediye dosyasında görev aldığını belirterek ciddi eleştiriler yöneltti:

“Ortada olmayan raporları varmış gibi gösteriyor.”

“2019’dan sonra açıkça taraflı bir tutum aldı.”

“CHP’li belediyelerin Esenyurt, Beşiktaş, İETT, İSTALT dosyalarının çoğunda aynı kişi. İstatistik bile bunu açıklayamaz.”

“Beni aç susuz bıraktılar”

Geçmişte gözaltında tutulduğu sürece de değinen İmamoğlu,

“Beni beş gün nezarette tutup bir gün aç susuz bıraktılar. Uydurma casusluk dosyasında 20 saat bekletildim. Beni aciz duruma düşüreceklerini mi sandılar? Gün gelecek hesap verecekler.” dedi.

Silivri’deki yeni duruşma salonu eleştirisi

Silivri’de yapımı süren büyük duruşma salonunu da eleştiren İmamoğlu, bunu Yassıada uygulamalarına benzeterek,
“64 yıl sonra aynı utancı tekrar ediyorsunuz. Silivri’ye yeni bir Yassıada kuruyorsunuz.” ifadelerini kullandı.

Duruşma ertelendi

Savunmanın ardından mahkeme, davayı 20 Mart 2026 tarihine erteledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İmamoğlu yine sanık sandalyesinde: 'Savunma yapmaya değil... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:26:02