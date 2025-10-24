İmamoğlu ‘yolsuzluk’ davasından beraat etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemiyle ilgili açılan davanın duruşması Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.



‘İhaleye fesat karıştırma’ iddiasıyla hakkında 7 yıla kadar hapis cezası istenen İmamoğlu, söz konusu davada beraat etti.



İmamoğlu dahil yedi kişi hakkında beraat kararı verildi.



2015’de ihale dosyalarına ilişkin yürütülen dava 3.5 yıldır sürüyordu.



İmamoğlu beraat kararının ardından X’teki Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından açıklama yaptı: “Ne kumpaslarınız ne tezgahlarınız beni yolumdan döndürebilir! Ben, bu toprakların has evladı Ekrem İmamoğlu: Varlığımla da icraatlarımla da sizi korkutmaya devam edeceğim…”