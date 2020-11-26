Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'dan Bakan Koca'ya mesaj /26 Kasım 2020 01:21

İmamoğlu'dan Bakan Koca'ya mesaj

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın artık günlük olarak toplam koronavirüs vaka sayısının açıklanacağını söylemesinden sonra konuyla ilgili bir mesaj paylaştı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da "bulaşıcı hastalık" kaynaklı vefatlarla ilgili açıklamasına yanıt vermişti. Koca, ''Enfeksiyon bulgusu olan her hasta buraya işlendi. Yani akciğer kanseri, prostat, meme kanseri veya lenfoma veya lösemi gibi hastalığı olup enfeksiyonla kaybedilmeyen hasta mı var?'' ifadelerini kullanmıştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamaları değerlendirdi.

İmamoğlu şunları söyledi:

"Hakikati konuşmaktan korkmamak en doğru yoldur. Sayın Fahrettin Koca’nın bugün açıkladığı şeffaf #vakasayısı verilerinin pandemi mücadelesinde ülkemizin daha sağlıklı günlere kavuşmasında bir kilometre taşı olması umuduyla."


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