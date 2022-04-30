İmamoğlu'dan Erdoğan'a yanıt geldi

Erdoğan bugün İBB'yi hedef alan ağıt suçlamalarda bulunmuştu.





AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. İBB kadrosunda değil Uluslararası İşbirlikleri kapsamındaki projede çalışan ismin 6 yıl önceki silahlı fotoğrafları gerekçe gösterilerek tutuklanması üzerine de konuştu. Erdoğan İBB'yi hedef alarak "Her şeyden önce tabi bu fotoğraf bir delildir, bir ispattır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bunun hesabını vermesi lazım. Neden böyle bir teröristi istihdam ettiği, neden teröristlerin müracaat ettiği kapı olduğu ve neden onlara mali imkanlar sağlandığı sorularının cevabının verilmesi lazım" ifadelerini kullanmıştı.





Erdoğan'ın açıklamalarına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabı Twitter'dan jet yanıt verdi. İmamoğlu paylaşımında, "Cumhurbaşkanı’nın İBB’ye yönelik suçlamalarını dinledim. Belli ki yapamadıkları metroları yapmak, altyapı yatırımlarını tamamlamak yetmemiş. Cumhurbaşkanı, hükümetinin sorumluluğundaki “terörist yakalama” işini de bize havale etmiş. İBB’ye güveni için kendisine teşekkürler" dedi.