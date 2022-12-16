haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine "ahmak" dediği gerekçesiyle açılan davada 2 yıl 7 ay hapis cezası almasının yankıları sürerken, Isparta'da görülen benzer bir davada farklı yönde bir karar verildiği ortaya çıktı. t24'ten Eray Görgülü'nüngöre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine "ahmak" dediği gerekçesiyle açılan davada 2 yıl 7 ay hapis cezası almasının yankıları sürerken, Isparta'da görülen benzer bir davada farklı yönde bir karar verildiği ortaya çıktı.









31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesinde MHP'li Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ile AKP'nin YSK temsilcisi Recep Özel arasında tartışma yaşandı. Günaydın, 11 Mart 2019 tarihinde katıldığı bir televizyon programında Recep Özel hakkında "Namussuz, be alçak herif, aciz bir insansın, cahil herifler", "Vizyonsuz diyen adam kendini bir tımar etsin" ifadelerini kullandı.





Kamu görevlisine hakaretten kamu davası açıldı

Ceza alt sınırdan verildi





"Satılık YSK Başkanı" paylaşımına da beraat verilmişti





Yayının ardından Isparta Cumhuriyet Başsavcılığınca Günaydın hakkında kamu görevlisine hakaretten TCK'nın hakaret suçlarını düzenleyen 125/1 ve 125/4 maddelerinin yanı sıra, kişinin kamu görevinin üstlenilmesinden atanmaya ve seçime tabi bütün memuriyet hizmetlerinden yoksun bırakılmasını düzenleyen TCK'nın 53/1 maddesinden dava açıldı.2 Aralık'ta davayı karara bağlayan Isparta 6. Asliye Ceza Mahkemesi, programın CD çözüm tutanağından Günaydın'ın iddia konusu olan ifadeleri kullandığının sabit olduğu sonucuna varırken, Günaydın hakkında yeterli, etkin ve caydırıcı olacağı gerekçesiyle alt sınırdan adli para cezasına hükmedildi.Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Kararda, şu ifadeler kullanıldı: "Her ne kadar sanık Yusuf Ziya Günaydın'ın müşteki Recep Özel'e yönelik olarak alenen hakaret suçunu işlediğinden bahisle TCK 125/1 maddesi uyarınca cezalandırılması talebi ile kamu davası açılmış ise de sanığın eyleminin bir bütün haliyle kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret suçuna uyduğu sabit görülmekle; kişiliği ve suçun işleniş şekli nazara alınıp yeterli, etkin ve caydırıcı olacağı kanaatiyle adli para cezası tercih edilerek eylemine uyan TCK'nın 125/3-a maddesi uyarınca takdiren alt sınırdan adli para cezasıyla cezalandırılmasına, suçun alenen işlenmesi nedeniyle sanığın cezasının TCK'nın 125/4. maddesi uyarınca 1/6 oranında artırılarak, sanığın dosyaya yansıyan iyi hali, geçmişi ile cezanın etkili ve uyarıcı olacağı hususunda oluşan kanaat dikkate alınarak cezasının TCK'nın 62. Maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirilerek, sanığa verilen cezadan CMK 251/3 maddesi gereğince 1/4 oranında indirim yapılmasına, sanığa hükmolunan cezanın nevi ve miktarı ve sanığın adli sicil kaydında yer alan sabıkasının silinme koşullarının oluşmuş olması, sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği hususunda olumlu kanaate varıldığı anlaşılmakla CMK'nın 231/5 maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilerek hüküm kurulmuştur."Öte yandan T24, YSK Başkanı Sadi Güven'e yönelik hakaretler nedeniyle açılan iki davada da beraat kararı verildiğini gündeme getirmişti.Ankara Asliye Ceza Mahkemesi, Cumhurbaşkanlığı sistemini getiren 16 Nisan 2017'deki referandumda mühürsüz oyların geçerli sayılmasına karar veren YSK'nın Başkanı Sadi Güven hakkında sosyal medya hesabından "Satılık YSK Başkanı" paylaşımında bulunan vatandaş hakkında beraat kararı vermişti.Ankara 42. Asliye Ceza Mahkemesi de 2018'de sosyal medya hesabından dönemin YSK Başkanı Sadi Güven'e, "Şark kurnazı karaktersiz" diyen sanığın beraatine karar vermişti.