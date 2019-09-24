Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'na 50 TL bağış yaptığı için kovulan İBB çalışanı işe geri döndü /24 Eylül 2019 12:55

İmamoğlu'na 50 TL bağış yaptığı için kovulan İBB çalışanı işe geri döndü

Ekrem İmamoğlu'nun seçim sürecinde başlattığı kampanyaya 50 lira bağış yaptığı için işten kovulan İBB personeli Nuri Başkapan tekrar işe alındı.

SHABER3.COM

İmamoğlu’na 50 TL’lik bağış yapmasının ardından İBB tarafından 31 Mayıs tarihinde sözleşmesi feshedilen, Ağaç ve Peyzaj AŞ personeli Başkapan'ın işine geri döndüğü belirtildi. 

CHP’nin eski İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Başkapan’ın işe döndüğünü söyleyerek, "Ekrem İmamoglu’nun adaylık sürecinde düzenlenen kampanyaya 50 TL’lik bağış yaptığı ve yandaş medyaya yapılan kıyakları deşifre ettiği için işinden kovulan İBB çalışanı Nuri Başkapan, bu sabah işinin başına döndü. Başkapan’ı unutmayacağımızı söylemiştik… Teşekkürler İmamoğlu” dedi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İmamoğlu'na 50 TL bağış yaptığı için kovulan İBB... Sonraki Haber >>

'Büyük İstanbul depreminin beklendiği fay hattında kırılma oldu'

'Büyük İstanbul depreminin beklendiği fay hattında kırılma oldu'

Bu ATM hırsızları işi abartmış!

Bu ATM hırsızları işi abartmış!

Jet Ski tekne ile çarpıştı

Jet Ski tekne ile çarpıştı

Hapisteki bebekler için New York sokaklarında eylem

Hapisteki bebekler için New York sokaklarında eylem

Uçan kaleciden spor tarihine geçecek hareket

Uçan kaleciden spor tarihine geçecek hareket

Hak ile meşguliyet

Hak ile meşguliyet

Köpeğe işkence

Köpeğe işkence

Bir Annenin dikkatsizlik ve tedbirsizliği

Bir Annenin dikkatsizlik ve tedbirsizliği

Zincirleme motor kazası

Zincirleme motor kazası

Japonya'yı Tapah Tayfunu vurdu

Japonya'yı Tapah Tayfunu vurdu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:43:08