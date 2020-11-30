İmamoğlu'na bir engel daha

Marmaray’da 9 aydır uygulanan aktarma indirimi, Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın (TCDD) itirazı sonucu mahkeme kararıyla kaldırıldı.





İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin geçen hafta Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ne (UKOME) getirdiği aktarmanın devam etmesi yönündeki teklif, bakanlıkların ve valiliğin temsilcilerinin oy çokluğuyla reddedildi.





İSTANBÜL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ CHP'YE GEÇİNCE...





Yarından itibaren Marmaray'da seyahat eden İstanbullular kaç durak gittiği fark etmeksizin 7 TL ücret ödeyecek. Marmaray'dan sonra metro ve otobüs gibi diğer toplu ulaşım araçlarında yapılan yolculuklarda ise aktarma indirimi devam edecek.





2013 yılında Ayrılıkçeşmesi ile Kazlıçeşme arasında 5 istasyonda yolcu taşımacılığına başlayan Marmaray raylı sistem hattında, ücret tarifeleri UKOME tarafından aktarma ücreti uygulanacak şekilde belirlenmişti.





2019 yılı mart ayına kadar aktarma ücreti bu şekilde uygulanmıştı.





2019 yılında Gebze-Halkalı arasında 43 istasyonun tamamının işletmeye alınmasının ardından, bir önceki İBB yönetiminin aldığı UKOME kararıyla, Marmaray Hattı'nın “aktarma almayacağı, aktarma vereceği” karar altına alınmıştı.





YENİ YÖNETİM DEVAM TEKLİFİNİ REDDETTİ





Yeni İBB yönetiminin, şubat 2020'de UKOME'ye sunduğu teklifle, Marmaray'ın yeniden aktarma uygulamasına dahil edilmesi sağlandı.





Hat, diğer tüm raylı sistem hatlarının yanında, metrobüs, otobüs ve minibüs hattıyla entegre hale getirildi. Alınan kararla, metrobüsün yoğunluğun bir kısmının Marmaray hattına kaydığı da tespit edildi.







TCDD İPTAL ETTİRMEK İÇİN DAVA AÇMIŞTI





Ancak, TCDD tarafından açılan dava sonucunda; Temmuz 2020'de UKOME kararında yer alan elektronik bilet ücret düzenlemelerinin Marmaray ile ilgili hükümler içeren kısımlarının yürütmesinin durdurulmasına karar verildi.





Büyükşehir Belediyesi hemen Bölge İdare Mahkemesi'ne itirazda bulundu ve şartalrı oluşmayan yürütmenin durdurulması talebinin reddine karar verildi.





6 Kasım'da İstanbul 10'uncu İdare Mahkemesi TCDD'nin açmış olduğu davaya istinaden, “TCDD'ye ağır külfet getireceği ve bu düzenlemenin hangi sebeple yapıldığı somut tespitlere yer verilmediği” gerekçesiyle, yeniden yürütmenin durdurulmasına karar verdi.





İstanbul Büyükşehir kararı da Bölge İdare Mahkemesi'ne taşıdı.





Bugün sona erecek “Aktarma alır” uygulamasıyla, Marmaray'a aktarma yapan tam İstanbulkart kullanan bir vatandaş, 3,50 TL metro ücreti ödedikten sonra 3,50 TL daha ücret ödeyerek yolculuğunu Marmaray Hattı'nda ne kadar durak gittiği fark etmeksizin 7 TL toplam ücretle tamamlıyor.