Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'na bir şok daha: 'Sahte diploma'dan hapis ve siyasi yasak isteniyor /04 Temmuz 2025 11:57

İmamoğlu'na bir şok daha: 'Sahte diploma'dan hapis ve siyasi yasak isteniyor

Silivri'de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için sahte diploma iddianamesi hazırlandı. 8 yıl 9 ay hapis cezası ve siyasi yasak talep edildi.

SHABER3.COM

Tutuklu İBB Başkanı ve CHP cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun 31 sene önce almaya hak kazandığı diplomasının iptal edilmesinin ardından başlatılan soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre savcılık,  "zincirleme şekilde sahtecilik" suçlamasıyla iddianame hazırladı. Savcılık iddianamesinde "Ekrem İmamoğlu diplomayı hileli şekilde aldı ve sahtecilik suçuna iştirak etti" denildi. 

SİYASİ YASAK VE HAPİS CEZASI İSTENDİ
Savcılık 20 sayfalık 'sahte diploma' iddianamesinde İmamoğlu'na "Zincirleme şekilde sahtecilik" suçunu yüklerken hakkında 'siyasi yasak' ve 8 yıl 9 aya kadar hapsini talep etti.

İddianame Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

NE OLMUŞTU?
İmamoğlu’nun diploması 18 Mart’ta iptal edilmişti. Karara karşı hamle olarak halen tutuklu bulunan avukatı Mehmet Pehlivan tarafından 5. İdare Mahkemesi’nde dava açılmıştı.

İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili "usulsüzlük olmadığı" yönünde rapor veren İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Ahmet Köse görevinden istifa etmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İmamoğlu'na bir şok daha: 'Sahte diploma'dan hapis ve... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:34:04