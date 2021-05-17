İmamoğlu'na bir soruşturma daha

Ön inceleme, 19 Mart 2020 tarihinde NHP İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin yaptığı 15 bin litre dezenfektan alımıyla ilgili.







Dezenfektan alımıyla ilgili açılan ön incelemede İmamoğlu'nun savunmasının istendiğini Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk duyurdu. İmamoğlu'nun danışmanları, euronews'e söz konusu alımla ilgili ön inceleme açıldığını doğruladı.





İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında geçen yıl katıldığı bir törende, Fatih Sultan Mehmet’e ait türbenin önünde ellerini arkaya bağladığı için hakkında inceleme başlatıldığı ortaya çıkmıştı.







Ancak İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında "görevden uzaklaştırılan HDP'li belediye başkanlarını ziyaret ederek suçluyu övdüğü ve Fatih Sultan Mehmet'in türbesine saygısızlık yaptığı" iddialarıyla ilgili soruşturma izni vermedi.



