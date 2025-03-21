Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'na bir soruşturma daha! /21 Mart 2025 09:35

İmamoğlu'na bir soruşturma daha!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı süreci devam ediyor. Gözaltındaki İmamoğlu, sosyal medya hesabından hakkında bir soruşturma daha açıldığını duyurdu.

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı aday adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu "yolsuzluk" ve "terör" iddialarıyla gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen İmamoğlu'nun gözaltı işlemi devam ederken flaş bir gelişme yaşandı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre İmamoğlu, sosyal medya hesabından hakkında bir soruşturma daha açıldığını duyurdu. İmamoğlu soruşturmanın kreşlerle ilgili olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kreş açtığım için hakkımda soruşturma açılmış. İfade vermek isterdim ama şu an gözaltındayım, yoksa seve seve bu şehrin çocukları için yaptığımız kreşleri tüm gücümle savunurdum. Kreş açma suçunu işlemeye devam edeceğiz. Geleceğimiz olan evlatlarımızın kreşlerini de milletimize emanet ediyorum."
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