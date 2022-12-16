İmamoğlu'na ceza veren hakim hakkında flaş iddia: 'Cinsel tacizden soruşturma geçirmiş'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret iddiasıyla, hapis cezası ve siyasi yasak talebiyle yargılandığı davada geçen günlerde karar çıktı. Mahkeme heyeti İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. Kararın İstinaf ve Yargıtay tarafından onanması halinde İmamoğlu siyasi yasaklı hale gelecek.







Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre; karara tepkiler devam ederken davanın hâkimi Mehdi Komşul hakkında 2015 yılında cinsel taciz suçundan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nca (HSYK) soruşturma yürütüldüğü öne sürüldü. O dönemde de İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’nde hâkim olarak görev yapan Mehdi Komşul hakkında mahkemesinin yazı işlerini müdürünü ve katibini taciz ettiği iddiası üzerine HSYK tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.





Soruşturma çerçevesinde ifadesi alınan bazı çalışanlar, Komşul’un duruşma salonunda karar yazdırırken kürsünün altından uygunsuz hareketler yaptığını iddia etti. Ayrıca hâkim Komşul’un yazı işleri müdürü ve katibiyle yakınlaşmak için onlara Kuran hediye ettiği de soruşturma sürecine yansıdı.





"DELİL YETERSİZLİĞİ" NEDENİYLE KALDIRILDI

Ancak söz konusu soruşturma, “delil yetersizliği” gerekçesiyle 30 Haziran 2015 tarihinde işlemden kaldırıldı.





Yargı içerisinde üst düzey bir görevli yaptığı açıklamada, “O dönem etkin bir soruşturma yürütülmedi. Kurul bu hakimi korudu” dedi.





Hakim Komşul'un telefon aramalarına cevap vermediği belirtildi.





AKP’LİLERLE FOTOĞRAFI ÇIKMIŞTI

Ayrıca İmamoğlu kararının ardından hakim Komşul'un AKP Sancaktepe yöneticisi Nezir Özalp ile fotoğrafı ortaya çıkmıştı.