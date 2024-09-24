İmamoğlu'na ceza verilirse CHP ne yapacak: CHP'li isim anlattı

İBB Başkanı İmamoğlu'nun, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine "ahmak" dediği iddiasıyla açılan davada, İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 4 yıl süreyle siyasi yasak cezası verildi.







Gazete Duvar'da yer alan habere göre CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen "siyasi yasak" kararına ilişkin İstinaf Mahkemesi'nin neticesinin beklendiği şu günlerde, İstinaf Mahkemesi'nin kararı sonrası atacakları adımları anlattı.





'KİMSE CESARET EDEMEYECEKTİR'





Sözcü yazarı Saygı Öztürk'e konuşan Günaydın "Bizim planımız şu: İstinafta, İmamoğlu kararı onanırsa, bunun Yargıtay'da çıkmamasını sağlamaya çalışacağız. Şüphesiz yapacağımız darbe değil. Yapacağımız Anadolu'yu adım adım dolaşacağız. Hiç kimse temyizde o kararı çıkartmaya cesaret edemeyecektir. Erken seçimi 2026-2027'ye bırakmadan memleketi seçime zorlayacak bir hale dönüştüreceğiz" dedi.





'YANLIŞ DÜŞÜNCEDE OLDUKLARINI KANITLAYACAK GÜCE SAHİBİZ'

Günaydın'ın, Öztürk'ün sorularına verdiği yanıtlardan bazıları şöyle:





"'Sizinle istediğim gibi oynarım' diyebilen, mahkûm edebilecek bir gücü ben tanımıyorum ve CHP bunun sınavını Anadolu'da illerde teker teker verecek. Milyonlarca vatandaş memleketin gündemine bunu hep beraber getireceğiz. Böyle bir karar çıkması halinde hukukta da, siyasette de, uluslararası alanda da yapacağımız bellidir. Onlara, çok yanlış düşünce içerisinde olduklarını kanıtlayacak güce sahibiz."





'ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN MASAYA OTURULMAMASI GEREKİR'

"Bize çok sık sorulmaya başlanan soru, 'Erdoğan, parlamenter sistem getiren bir Anayasa değişikliğini Meclis'e getirirse CHP'nin tavrı ne olur?' Cumhur İttifakı AKP, MHP, BBP, HÜDA PAR'dan oluşuyor. Bunların 320 milletvekili var. Bizim 128 milletvekilimiz var.





AKP ile hiçbir şekilde Anayasa değişikliği için masaya oturulmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü AKP'nin demokrasiyi geliştirmek gibi bir derdi yoktur. Daha önce yaptıkları değişiklikle nasıl istismarcı bir Anayasa yaptılarsa, 2024-2025'te de aynı işi yapacaktır. Bunu kendi iktidarını mümkünse bir miktar daha uzatabilmek için can havliyle yapacaktır. CHP olarak neden ben buna destek vereyim, işin içerisinde olayım. Asla bu kabul edilebilir değildir. Bu görüşümü parti içerisinde savunmaya devam edeceğim. Partinin de benzer düşüneceğini ifade ediyorum. Genel Başkanımız Özgür Özel, defalarca Cumhurbaşkanına, 'Mevcut Anayasa'yı uyguladın mı ki yeni bir anayasanın derdine düşüyorsun' dedi."