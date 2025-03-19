İmamoğlu'na destek eylemi yapan öğrencilere polis müdahalesi

Üniversite diploması dün akşam saatlerinde iptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı oması beklenen Ekrem İmamoğlu, bu sabah saatlerinde İBB'ye yönelik iki ayrı soruşturma kapsamında evine gelen yüzlerce polis tarafından gözaltına alındı.





İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDE 'İMAMOĞLU' EYLEMİ

İstanbul Üniversitesi öğrencileri alınan karara ve gözaltılara tepki göstermek için İstanbul Üniversitesi Esnaf Yemekhanesi önünde toplandı.





Eyleme Boğaziçi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversite'nden öğrenciler de katıldı.





Öğrenciler, yemekhane önünden Ana Kapı'ya doğru yürüyüşe başladı.





POLİS BARİKAT KURDU!

Yürüyüş gerçekleştiren öğrenciler İktisat Fakültesi önünde polis tarafından durduruldu.