Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'na destek eylemi yapan öğrencilere polis müdahalesi /19 Mart 2025 14:39

İmamoğlu'na destek eylemi yapan öğrencilere polis müdahalesi

İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciler gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek vermek istedi ancak polis engeliyle karşılaştı. Eyleme Boğaziçi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversite'nden öğrenciler de katıldı. Polis, öğrencilere sert şekilde müdahale etti.

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Üniversite diploması dün akşam saatlerinde iptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı oması beklenen Ekrem İmamoğlu, bu sabah saatlerinde İBB'ye yönelik iki ayrı soruşturma kapsamında evine gelen yüzlerce polis tarafından gözaltına alındı.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDE 'İMAMOĞLU' EYLEMİ
İstanbul Üniversitesi öğrencileri alınan karara ve gözaltılara tepki göstermek için İstanbul Üniversitesi Esnaf Yemekhanesi önünde toplandı.

Eyleme Boğaziçi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversite'nden öğrenciler de katıldı.

Öğrenciler, yemekhane önünden Ana Kapı'ya doğru yürüyüşe başladı.

POLİS BARİKAT KURDU!
Yürüyüş gerçekleştiren öğrenciler İktisat Fakültesi önünde polis tarafından durduruldu.
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