Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'na destek vermişlerdi /14 Kasım 2019 14:26

İmamoğlu'na destek vermişlerdi

İstanbul'da su tarifesine yüzde 20 zam yapılması yönünde alınan karar Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seçim döneminde destek veren sivil toplum kuruluşları tarafından da protesto ediliyor. Göstericiler zam kararının geri alınmasını istedi.

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Halkevleri üyesi yaklaşık 20 kişilik bir grup bugün İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) binası önünde su tarifesine yüzde 20 zam kararı alınmasını protesto etti.
 
Kasım ayı meclis toplantısı öncesi Saraçhane'de toplanan grubun İBB binasının giriş kapısında toplanmasına polis izin vermedi. Bu esnada grupla polis arasında itişme yaşandı. 

Eylemciler, İBB'nin yan kapısına geçerek basın açıklaması yaptı. 

"SUYA ZAM YAPMAYI AKLINIZDAN ÇIKARIN"

Halkevleri Beşiktaş Şube Başkanı Murat Yıldırım, “İstanbul'da yaşayan milyonlarca emekçi sadece musluktan akan suya değil paketlenmiş içme suyuna da para vermektedir. İBB Hamidiye suyunu satış rakamlarını övmeden önce her hanede içilebilir temiz içme suyunun akmasını sağlamalıdır." dedi. 

"Biliyoruz ki bu mümkün." diyen Yıldırım, "İBB yönetimini bir kez daha uyarıyoruz. Suya zam yapmayı aklınızdan çıkarın. Hiçbir haklı gerekçe bulamazsınız." diye konuştu. 

Su zammını protesto eden Halkevleri, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde ve 23 Haziran'da tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi'nde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile İyi Parti'nin ortak adayı Ekrem İmamoğlu’na destek vermişti.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin su zammı teklifinin 28 Kasım'da İSKİ Genel Kurulu'nda müzakere edileceği belirtiliyor. 
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