İmamoğlu'na diploma şoku: Danıştay diplomasını incelemeye aldı

Kamuoyunda "ahmak davası" olarak bilinen davada hakkında siyasi yasak istenmesiyle gündem olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, başından beri bu davanın bir kumpas olduğunu vurgulayarak, "iktidarın yerel seçimlerdeki mağlubiyetinin intikamı" olduğunu söylüyor.





Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği dava gündemden düşmezken, şimdi de iktidara yakınlığıyla bilinen Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, İBB Başkanı İmamoğlu'nun üniversite diploması hakkında bazı spekülasyonlardan bahsettiği çarpıcı bir yazı kaleme aldı.





YÖK: CEZAİ SORUŞTURMAYA YER YOK

İmamoğlu'nun, 1990 yılında Girne Amerikan Üniversitesi İşletme Bölümü'nden İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'ne yatay geçiş yaptığını ancak o tarihte o okuldan denklik kabul edilmediğini yazan Övür, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) konuyla ilgili görüşüne yer verdi. Övür, "YÖK'e göre ortada bir "suç" var ama zaman aşımına uğradığı için herhangi bir cezai soruşturma açılma olasılığı yok" ifadelerini kullandı.





DANIŞTAY DEVREYE GİRDİ

Ancak YÖK'ün yanıtıyla yetinmeyen Danıştay'ın olaya dahil olduğunu belirten Övür, "Dosya idari hukuk açısından incelenmek üzere Danıştay'a gönderilmiş. Ortada zaman aşımına uğrayan bir suç var ama o suç sonucu elde edilen bir diploma da var. Şimdi Danıştay suç işlenerek elde edilen o diplomanın geçerli olup olmayacağına karar verecek" diye yazdı.