Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'na Erdoğan şoku: Şam programı iptal edildi /10 Ocak 2025 14:53

İmamoğlu'na Erdoğan şoku: Şam programı iptal edildi

Türkiye Belediyeler Birliği’nin Şam’a gerçekleştireceği ziyaret iptal edildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yapılacak ziyaretin iptal edilmesinin nedenini açıkladı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gerçekleştirdiği açıklamada Türkiye Belediyeler Birliği heyetinin Şam ziyaretinin neden iptal edildiğini açıkladı.

Gerçekleştirdiği açıklamada “Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına Şam'a heyetlerin gideceğini ifade etmiştim. Bu yönüyle de ciddi bir teknik ve bürokratik bir heyetimiz hazırlık yaptı ve Dışişleri Bakanlığı'yla da temas kurarak ilgili yazılarımızı yazarak Şam'a başta Şam olmak üzere aslında Suriye'nin birçok şehrine ilerleyen zaman diliminde giderek niyetimizi de beyan ettik.” ifadelerini kaydeden İmamoğlu, Pazar günü saat 14.00’a Şam Valisi tarafından randevu verildiğini belirtti.

BELEDİYELER BİRLİĞİ'NE ERDOĞAN RÖTARI
Hazırlıkları başlattıklarını kaydeden İmamoğlu, konuşmasının devamında, “Ama ne yazık ki, buluşmanın randevu teyidinden sadece 6 saat sonra ilginç bir gelişme yaşandı ve o 6 saatte ne olduysa Şam Valiliği, yazılı olarak Türkiye Belediyeler Birliği heyetiyle görüşme, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti sonrasına ertelendi diyerek randevuyu iptal etti.” açıklamasında bulundu.
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