Samanyolu Haber /Politika / İmamoğlu'na 'tuhaf' bir dava daha /11 Ocak 2023 09:29

İmamoğlu'na 'tuhaf' bir dava daha

AKP'li Tuzla Belediyesi Başkanı Şadi Yazıcı, kendisine hakaret ettiği iddiasıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na dava açtı.

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YSK üyelerine hakaret ettiği bahanesiyle yargılanan, hakkında 2 yıl 7 ay hapis cezası ve siyasi yasak karar verilen Ekrem İmamoğlu Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’ya “hakaret” ettiği gerekçesiyle bir kez daha hakim önüne çıkıyor.

25 Ekim tarihinde “Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 3. Etap Açılış Programında” Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında bir gerginlik yaşanmıştı.

Açılış Konuşmasını yapan Yazıcı’dan sonra konuşma yapmak üzere sahneye gelen İmamoğlu, konuşmasından önce salon meydana gelen gerginliğe yönelik “O arkadaş burayı germeye gelmiş, bırakın. Nezaketsiz, provokasyon yapmaya devam ediyor, kötü söz sahibine aittir” demişti.

İmamoğlu daha sonra sözlerine şu şekilde devam etmişti:

“Arkadaş provakasyona devam ediyor, ilgilenmeyin. Kötü söz sahibine aittir. Zaten arkadaş gergindi, saniyede bir öksürüyordu. Belli ki kendini kurmuş. Twitter belediyeciliği yapıyor. Twitter Belediye başkanlığı yapıyor”

OdaTV'de yer alan habere göre bu ifadeler üzerine Yazıcı, İmamoğlu’na “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama” “Suç işlemeye tahrik” “Hakaret” “İftira” suçlarından dava açtı.
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