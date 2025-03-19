Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası sosyal medyaya erişilemiyor /19 Mart 2025 07:53

İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası sosyal medyaya erişilemiyor

19 Mart 2025 tarihi itibarıyla sosyal medya platformlarına erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar Twitter’da (X) akış yenileme problemleri yaşarken, Youtube için de kesintiye uğradıklarını belirtiyor. İşte, Twitter ve Instagram’ın çökme problemine dair detaylar...

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı kararı sonrası sosyal medya platformları Twitter (X) ve Instagrama erişim problemi yaşanıyor. Kullanıcılar arama motorlarında 'Twitter çöktü mü? Instagram neden açılmıyor?’ gibi sorulara yanıt arıyor. Ancak konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz yok.

X HESAPLARINDA AKIŞ YENİLENMİYOR
Gerçek Gündem'de yer alan habere göre eski ismi Twitter olan X platformunda da kullanıcılar, akış yenileme, tweet paylaşımı ve mesaj gönderme gibi işlemlerde ciddi aksamalar olduğunu bildirdi.

INSTAGRAM'DA BAĞLANTI PROBLEMİ
Instagram kullanıcıları da aynı X ve YouTube kullanıcıları gibi problemler yaşadığını belirtti. Hikaye paylaşımı ve akış yenileme gibi temel işlemleri gerçekleştiremediklerini belirten kullanıcılardan bazıları, doğrudan hesaplarına giriş yapamadıklarını ve sürekli hata mesajları aldıklarını da belirtti.

YOUTUBE'DA DA SORUN VAR
Kullanıcılar, YouTube'a erişmeye çalışırken uzun süre bekleme sorunu yaşadıklarını, videoların yüklenmediğini ve canlı yayınların kesintiye uğradığını belirtiyor. Bazı kullanıcılar ise YouTbe'a tamamen giremediklerini ifade ediyor.


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