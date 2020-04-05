İmamoğlu'na hakaret eden ünlü ismin hesabı kapatıldı

İBB Başkanı İmamoğlu, Instagram hesabından toplu taşıma araçlarına maskeyle binilmesi gerektiğini hatırlatan bir paylaşım yaptı. Oyuncu Erkan Petekkaya, İmamoğlu’nun paylaşımın altına yaptığı yorum ise olay oldu. Petekkaya, İmamoğlu için “Terbiyesiz, zavallı, defol” gibi ifadeler kullandı.







SOSYAL MEDYA HESAPLARI ASKIYA ALINDI





Sözleri ile birçok sosyal medya kullanıcısının tepkisini çeken oyuncu Erkan Petekkaya’nın hesabı askıya alındı. Petekkaya’nın hesabının askıya alınması, hacklendiği (Hesabın başkaları tarafından ele geçirilmesi) tartışmalarını gündeme getirdi.





BİR AÇIKLAMA YAPILMADI





Hem Twitter hem de Instagram hesabı kapanan Petekkaya’nın hesaplarını başkalarına kaptırıp kaptırmadığı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.







