Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'na hakaret eden ünlü ismin hesabı kapatıldı /05 Nisan 2020 16:33

İmamoğlu'na hakaret eden ünlü ismin hesabı kapatıldı

Oyuncu Erkan Petekkaya sosyal medya hesabından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hakaret içerikli yorumlarda bulundu. Petekkaya'nın yaptığı bu yorumların ardından sosyal medya sayfalarına takipçileri ulaşamadı.

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İBB Başkanı İmamoğlu, Instagram hesabından toplu taşıma araçlarına maskeyle binilmesi gerektiğini hatırlatan bir paylaşım yaptı. Oyuncu Erkan Petekkaya, İmamoğlu’nun paylaşımın altına yaptığı yorum ise olay oldu. Petekkaya, İmamoğlu için “Terbiyesiz, zavallı, defol” gibi ifadeler kullandı.

SOSYAL MEDYA HESAPLARI ASKIYA ALINDI

Sözleri ile birçok sosyal medya kullanıcısının tepkisini çeken oyuncu Erkan Petekkaya’nın hesabı askıya alındı. Petekkaya’nın hesabının askıya alınması, hacklendiği (Hesabın başkaları tarafından ele geçirilmesi) tartışmalarını gündeme getirdi.

BİR AÇIKLAMA YAPILMADI

Hem Twitter hem de Instagram hesabı kapanan Petekkaya’nın hesaplarını başkalarına kaptırıp kaptırmadığı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.


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