Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'na jet soruşturma: Sözleri biter bitmez... /27 Ocak 2025 11:46

İmamoğlu'na jet soruşturma: Sözleri biter bitmez...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, "Bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" iddiasıyla ikinci soruşturma açıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu sabah "Heybedeki turpun büyüğünü açıklıyorum" diyerek yaptığı basın açıklamasında kulalndığı ifadeler nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, açıklamasında kullandığı ifadeler üzerine, "Bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" ve "Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından soruşturma başlattı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Ekrem İmamoğlu'nun söz konusu açıklamasında, taraflarınca yürütülen bazı soruşturmalar ve kamu davalarında görevli bilirkişiyi, soruşturma şüphelileri lehine sonuç doğuracak kararlar vermesi amacıyla alenen hedef gösterdiğini ve bu amaçla bilirkişinin ismini açıklayarak yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs ettiğini öne sürdü.

BİLİRKİŞİNİN ADINI YAYINLAYAN BASIN KURUMLARI DA SORUŞTURULACAK
Cumhuriyet'te yer alan habere göre başsavcılık ayrıca, yazılı ve görsel medyada İmamoğlu'nun adını açıkladığı bilirkişinin ismini yayınlayan basın kurumları hakkında da gerekli tespitin yapılarak soruşturma başlatılması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verdi.

Açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bugün düzenlediği basın toplantısında Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir kısım soruşturmalar ile kamu davalarında görevli bilirkişilerden biri olan şahsı, soruşturma şüphelileri lehine sonuç doğuracak karar verilmesi amacıyla alenen hedef göstermek suretiyle, ayrıca bu amaçla ismini de açıklayarak yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs ettiği tespit edildiğinden Türk Ceza Kanunu’nun 277 ve 288’nci maddeleri uyarınca resen soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca yazılı ve görsel medyada bu yönde söylemlerde bulunanlar için gerekli tespitin yapılarak soruşturma başlatılması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verilmiştir. Soruşturma gerek Ekrem İmamoğlu gerekse de bilirkişinin adını, kendisini hedef almak suretiyle açıklayan medya yayın organlarına yöneliktir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur."

İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Saraçhane'de soruşturmalar ve hukuksuzluklara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı sırasında bir ihale nedeniyle hakkında dava açıldığını belirten Ekrem İmamoğlu, bilirkişinin ismini açıklayarak "olmayan raporu varmış gibi mahkemeye sunduğunu" söyledi.

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