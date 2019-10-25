Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'na Kanal İstanbul golü /25 Ekim 2019 17:16

İmamoğlu'na Kanal İstanbul golü

"Kanal İstanbul'a karşıyım." diyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Çevre ve Şehircilik Bakanlığı toplantı sürprizi yaptı. Toplantıda Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Çılgın Proje" diye nitelediği Kanal'ın muhtemel etkileri ele alınacak.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekonomik krizden çıkışın krizin esas sebebi olarak gösterilen inşaat sektörü ile olacağını iddia ediyor. 

Bu maksatla "Çılgın Proje" diye nitelediği Kanal İstanbul'da geri adım atmayan Erdoğan, projenin ihale safhasında önemli bir adım daha attı. 

ÇEVRE BAKANLIĞI'NDA 28 KASIM'DA TOPLANTI YAPILACAK

Erdoğan'ın talimatı üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kanal İstanbul projesi İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu toplantısı için duyuru yayımladı. 

28 Kasım'da gerçekleştirilecek toplantıda denizden alan kazanımı, dip taraması ve kıyı yapıları gibi başlıklarda hazırlanan raporlar masaya yatırılacak. 

Söz konusu duyuru Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yayımlandı.


Jeoloji uzmanları Kanal İstanbul'un deprem kuşağındaki İstanbul'u tsunami tehlikesi ile karşı karşıya bırakabileceğini belirterek projeden vazgeçilmesini istiyor.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NIN YAPTIĞI ÇALIŞMALAR

Duyuruda şu ifadeler yer aldı: "İstanbul ili Küçükçekmece, Avcılar, Arnavutköy, Başakşehir ilçesi  sınırları içerisinde T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından yapılması  planlanan Kanal İstanbul (Kıyı Yapıları [Yat Limanları, Konteyner Limanları ve Lojistik Merkezler], Denizden Alan Kazanımı, Dip  Taraması, Beton Santralleri Dâhil) projesi ile ilgili 28/11/2019  tarihinde İDK Toplantısı gerçekleştirilecektir."

Erdoğan, Karadeniz ile Marmara denizleri arasında İstanbul Boğazı'na paralel bir kanal açmayı planlıyor. Ekonomik krizi sebebiyle projenin rafa kaldırılabileceği iddia edilmişti, 

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