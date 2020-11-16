Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'na Kanal İstanbul soruşturması açıldı /16 Kasım 2020 10:34

İmamoğlu'na Kanal İstanbul soruşturması açıldı

'Ben Sayın Erdoğan'ın da Bahçeli'nin de düşmanı değilim. Ben siyasette hiçbir kişinin düşmanı değilim.'

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'Kanal İstanbul' soruşturması açıldığını söyleyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İmamoğlu, devletin projesine karşı çıktığı için bölücülük yapmakla suçlanıyor" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fox TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programına katıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na soruşturma açıldığını söyleyen Akşener, şöyle konuştu:

"Sayın İmamoğlu’na Kanal İstanbul’a karşı çıktığı için devlete karşı çıkmaktan soruşturma açıldı. Soruşturmanın özelliği şu: Devletin projesine karşı çıktığı için bölücülük yapmakla suçlanıyor. Bütün bunlar nedir? Bütün bunlar sistemin tartışılmadığı, yamalı bohçaya döndüğü sistemin getirdiği sonuçlar."

Akşener, Anayasa çalışmalarının başlatıldığı yönündeki iddiaları da yalanladı. Akşener, "Rahmetli Erdal İnönü’nün kurduğu TÜSES diye bir vakıf var. TÜSES Vakfı'nın zaman zaman belli konularla ilgili insanlarla toplanıp konu başlıklı çalışmalar yaptığı bilinen bir gerçek. Sayın Nuri Okutan kardeşimiz zaten açıklama yaptı. MHP milletvekili iken de, bağımsızken de, İYİ Parti kurulma aşamasındayken de kendisine yapılan davete icabet etme konusunda benim de bilgim dahilinde katıldı. Ama burada sayın Kaboğlu'nun ya da bir başkasının başkanlığında bizim arkadaşlarımızın CHP'nin, HDP'nin, Saadet Partisi'nin yaptığı bir anayasa çalışması yok. Bu kadar net söylüyorum" dedi.

'BEN SİYASETTE HİÇBİR KİMSENİN DÜŞMANI DEĞİLİM'

Akşener, şunları kaydetti:

"Biz şu an itibariyle Millet İttifakı'nın içinde yer alan iki partiyiz 31 Mart'a göre. DEVA ve Gelecek Partileri de kuruldu. Bu arkadaşlarımız da parlamenter sisteme yönelik bir tavrın içerisinde. Biz bu sistem tasarımını tamamladıktan sonra, anayasa birlikte yapılacak zaten, elbette sayın Kılıçdaroğlu ile diğer siyasi partilerle, özellikle akademi ile, medya ile bütün gruplarla bu tasarımımızı paylaşacağız. Ondan sonra anayasa çalışması zaten anayasa hukukçuları üzerinden yol gidecek. Bu tasarımı sayın Erdoğan ile de paylaşmayı çok isterim. Paylaşacağız da okuyup okumayacağını bilemiyorum. Ben Sayın Erdoğan'ın da Bahçeli'nin de düşmanı değilim. Ben siyasette hiçbir kişinin düşmanı değilim."
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