İmamoğlu'na karşı yeni hamle

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy işletme süresi biten Galata Kulesi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınıp Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredileceğini söyledi.





Ersoy, "Beyoğlu Kültür Yolu" isimli bir yol planlandığını, bu yolun Galataport'tan başlayıp halen yapımı süren Atütürk Kültür Merkezi arasında olacağını, Galata Kulesi etrafındaki alanın ise genişletileceğini söyledi.





EVLENDİRME DAİRESİ KÜLTÜR SANAT MERKEZİNE DÖNÜŞTÜRÜLECEK





Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın planına göre bunun için meydandaki büyük bina kamulaştırılacak, kulenin karşısındaki yokuş, doğal akışında basamaklarla halka açık bir tiyatroya dönüşecek.





Beyoğlu Evlendirme Dairesi'nin de kültür sanat merkezine dönüştürüleceğini, altının tiyatro, üstünün ise sinema olacağını belirten Ersoy, "Amacımız Beyoğlu'nun eski günlerine kavuşması, canlanması.” dedi.





İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ersoy'un açıklamalarına dair şu ana kadar herhangi bir beyanda bulunmadı.