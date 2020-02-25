Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'na karşı yeni hamle /25 Şubat 2020 13:12

İmamoğlu'na karşı yeni hamle

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Cumhuriyet Halk Partisi'ne kaptırdığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin elindeki işletme ve imtiyazları birer birer alıyor. Hükümetin Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME), havalimanlarından şehir merkezine yolcu taşımacılığı hamlelerinden sonra şimdi de tarihi Galata Kulesi'nin işletmesi Kültür Bakanlığı'na geçecek.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy işletme süresi biten Galata Kulesi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınıp Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredileceğini söyledi. 

Ersoy, "Beyoğlu Kültür Yolu" isimli bir yol planlandığını, bu yolun Galataport'tan başlayıp halen yapımı süren Atütürk Kültür Merkezi arasında olacağını, Galata Kulesi etrafındaki alanın ise genişletileceğini söyledi. 

EVLENDİRME DAİRESİ KÜLTÜR SANAT MERKEZİNE DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın planına göre bunun için meydandaki büyük bina kamulaştırılacak, kulenin karşısındaki yokuş, doğal akışında basamaklarla halka açık bir tiyatroya dönüşecek. 

Beyoğlu Evlendirme Dairesi'nin de kültür sanat merkezine dönüştürüleceğini, altının tiyatro, üstünün ise sinema olacağını belirten Ersoy, "Amacımız Beyoğlu'nun eski günlerine kavuşması, canlanması.” dedi. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ersoy'un açıklamalarına dair şu ana kadar herhangi bir beyanda bulunmadı. 
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