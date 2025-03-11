İmamoğlu'na memleketi Trabzon'da da 'salon' engeli!

CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Trabzon’da gerçekleştireceği program için salon kiralama talebi reddedildiğini açıkladı.





Bak, şunları yazdı:





"İBB ve TBB Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun 15 Mart 2025 Cumartesi günü Trabzon'da gerçekleştireceği Bölgesel Halk Buluşması için ilimizde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonunun 15 Mart günü İl başkanlığımıza tahsisi için talebimiz maalesef ilgili kurum tarafından reddedilmiştir.





Gerekçe olarak, 15-16 Mart günleri burada masa tenisi maçlarının oynanacak olması gösterilmiştir.





Oysaki Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonunda 15 Mart günü planlı hiçbir spor müsabakası olmamasına rağmen, önceki dönemlerde Yomra Jimnastik Salonunda yapılan masa tenisi maçları, ne hikmetse bizim salonu talep ettiğimiz güne Beşirli'deki salona kaydırılmıştır.





Buradan ilgililere sesleniyoruz!





Ne yaparsanız yapın sizin baskılarınız bizleri yolumuzdan çeviremeyecektir.





Saraylar, salonlar sizlerin olsun.





Biz salonlara sığmayacak kadar çoğunluğuz.





Biz halkımızla sokakta, bahçede köyde nerede olursa olsun bir arada olacağız.





Bunu hiç bir güç engelleyemeyecektir.





Hiç kimse halkın iradesine ipotek koyamayacaktır.





Halk Kazanacak.





Türkiye Kazanacak."