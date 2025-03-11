Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'na memleketi Trabzon'da da 'salon' engeli! /11 Mart 2025 21:27

İmamoğlu'na memleketi Trabzon'da da 'salon' engeli!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun salon talebi Kastamonu'da reddedilmişti. CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Trabzon ziyareti için de salon talebinin reddedildiğini açıkladı.

SHABER3.COM

CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Trabzon’da gerçekleştireceği program için salon kiralama talebi reddedildiğini açıkladı.

Bak, şunları yazdı: 

"İBB ve TBB Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun 15 Mart 2025 Cumartesi günü Trabzon'da gerçekleştireceği Bölgesel Halk Buluşması için ilimizde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonunun 15 Mart günü İl başkanlığımıza tahsisi için talebimiz maalesef ilgili kurum tarafından reddedilmiştir.

Gerekçe olarak, 15-16 Mart günleri burada masa tenisi maçlarının oynanacak olması gösterilmiştir.

Oysaki Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonunda 15 Mart günü planlı hiçbir spor müsabakası olmamasına rağmen, önceki dönemlerde Yomra Jimnastik Salonunda yapılan masa tenisi maçları, ne hikmetse bizim salonu talep ettiğimiz güne Beşirli'deki salona kaydırılmıştır.

Buradan ilgililere sesleniyoruz!

Ne yaparsanız yapın sizin baskılarınız bizleri yolumuzdan çeviremeyecektir.

Saraylar, salonlar sizlerin olsun.

Biz salonlara sığmayacak kadar çoğunluğuz.

Biz halkımızla sokakta, bahçede köyde nerede olursa olsun bir arada olacağız.

Bunu hiç bir güç engelleyemeyecektir.

Hiç kimse halkın iradesine ipotek koyamayacaktır.

Halk Kazanacak.

Türkiye Kazanacak."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İmamoğlu'na memleketi Trabzon'da da 'salon' engeli! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:56:47