İmamoğlu'na onay çıktı: Resmen CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı

CHP, Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ön seçim yaptı. CHP'nin tek adayı Ekrem İmamoğlu oldu.





İmamoğlu'nun adaylığının ardından dikkat çeken gelişmeler yaşandı. İmamoğlu ve CHP'li belediyelere ilişkin soruşturmalar gözaltılar başladı.





18 Mart'ta İmamoğlu'nun 30 yıllık üniversite diploması İstanbul Üniversitesi tarafından tartışmalı bir şekilde iptal edildi.





Ekrem İmamoğlu, bir gün sonra da gözaltına alındı. İmamoğlu, 23 Mart'ta ön seçimin yapıldığı gün tutuklandı.





CHP'nin 1 milyon 700 bin üyesi olsa da yurttaşlar AKP iktidarına tepkilerini göstermek için CHP'nin kurduğu dayanışma sandıklarına gitti. 15 milyon 500 bin kişi Ekrem İmamoğlu'na oy verdi.





Halktv'de yer alan habere göre bugün de CHP Parti Meclisi (PM) toplandı. CHP PM, 15 milyondan fazla oy alan İmamoğlu'nun adaylığını onayladı. Böylece İmamoğlu, resmen CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı oldu.