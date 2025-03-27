Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'na onay çıktı: Resmen CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı /27 Mart 2025 14:34

İmamoğlu'na onay çıktı: Resmen CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı

CHP PM, 15 milyon 500 bin oy alan Ekrem İmamoğlu'nun partinin Cumhurbaşkanı adayı olmasını onayladı.

SHABER3.COM

CHP, Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ön seçim yaptı. CHP'nin tek adayı Ekrem İmamoğlu oldu.

İmamoğlu'nun adaylığının ardından dikkat çeken gelişmeler yaşandı. İmamoğlu ve CHP'li belediyelere ilişkin soruşturmalar gözaltılar başladı.

18 Mart'ta İmamoğlu'nun 30 yıllık üniversite diploması İstanbul Üniversitesi tarafından tartışmalı bir şekilde iptal edildi.

Ekrem İmamoğlu, bir gün sonra da gözaltına alındı. İmamoğlu, 23 Mart'ta ön seçimin yapıldığı gün tutuklandı.

CHP'nin 1 milyon 700 bin üyesi olsa da yurttaşlar AKP iktidarına tepkilerini göstermek için CHP'nin kurduğu dayanışma sandıklarına gitti. 15 milyon 500 bin kişi Ekrem İmamoğlu'na oy verdi.

Halktv'de yer alan habere göre bugün de CHP Parti Meclisi (PM) toplandı. CHP PM, 15 milyondan fazla oy alan İmamoğlu'nun adaylığını onayladı. Böylece İmamoğlu, resmen CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı oldu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İmamoğlu'na onay çıktı: Resmen CHP'nin Cumhurbaşkanı... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:46:46