İmamoğlu'na peş peşe yandaş gazeteci darbesi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz programını takip eden gazetecilerle otobüste çektirdiği fotoğraf, tartışma konusu olmaya devam ediyor. İmamoğlu’nun davet edeceği açıklamasına Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi köşesinden olumsuz yanıt verdi.







“SELVİ’Yİ DE DAVET ETMEK İSTİYORUM”

İmamoğlu’nun Karadeniz turuna Habertürk yazarı Nagehan Alçı’nın da katılması, tartışma konusu haline geldi. İktidarın politikalarını destekleyen Alçı’yı İmamoğlu’nun otobüsünde görenler sosyal medya platformlarında eleştirilerde bulundu. İmamoğlu ise eleştirilere “Bugün Nagehan Hanım gelmiştir, tartışılır; yarın başka bir ismi davet edeceğim. Ben, ilk yurtiçinde yapacağım bir geziye, örneğin Abdülkadir Selvi’yi davet etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.





SELVİ: BU ÜSLUP NEDİR ALLAH AŞKINA?

İmamoğlu’nun açıklamasının ardından Abdülkadir Selvi de, bugünkü köşesinde konuya ilişkin bir yazı kaleme aldı. Selvi’nin yazısının ilgili kısmı şöyle:





“Gezi daveti böyle mi yapılır? Güya ‘Siz Nagehan Hanım’a itiraz ediyorsunuz ama ben daha ötesini, Abdulkadir Selvi’yi davet edeceğim. Siz o zaman görün’ der gibi bir üslup nedir Allah aşkına?





İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, bir gazeteciyi gezisine davet edemez mi? Eder, cumhurbaşkanı adaylığı için bir hareket başlatan Ekrem İmamoğlu gezisine bir gazeteciyi davet edemez mi? Eder, beni davet etmesinde bir sakınca var mı? Yok. Ben İmamoğlu’nu izleyip yazamaz mıyım? Yazarım. Çünkü bu benim görevim. Ama tarz bu olmamalı. Ama gazeteci bir kavganın ortasına sürülen malzeme olmamalı. Bu bir. İkincisi ise İmamoğlu beni ilk kez davet etmiyor ki.





“İMAMOĞLU DAVET EDERSE KABUL ETMEYECEĞİM”

İmamoğlu beni gezisine davet edemez mi? Eder. Normalde ben gider miyim? Giderim. Ama İmamoğlu’nun içine girdiği tartışmalı durumdan kurtulmak için benim adımı kullanması hiç şık olmadı. Normalde giderim. Ama böyle yaptığı için gitmem. Şimdiye kadar Özal’ı, Demirel’i, Erbakan’ı, Türkeş’i, Çiller’i, Yılmaz’ı, Ecevit’i, Gül’ü, Erdoğan’ı takip ettim. Kılıçdaroğlu’nun gezilerine katıldım. Ama bu olayda bir siyasi çekişmenin öznesi olmak istemedim. İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı mücadelesine malzeme olmaya niyetim yok. O nedenle İmamoğlu davet ederse kabul etmeyeceğim.”