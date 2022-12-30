İmamoğlu'na 'siyasi yasak' isteyen savcıya yeni görev

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl hapis ve siyasi yasak cezasına çarptırılmıştı.







SİYASİ YASAK KARARINI VEREN SAVCIYA YENİ GÖREV

İmamoğlu için 'siyasi yasak' isteyen savcı ise yeni bir göreve getirildi.





Gazeteci Barış Pehlivan Halk TV'de yayınlanan Sansürsüz programında TÜGVA koordinatörleri ile fotoğrafları da ortaya çıkan savcı Furkan Okudan'ın yeni görevini açıkladı.





Pehlivan "İmamoğlu'na siyasi yasak isteyen, İmamoğlu'nun cezalandırılmasını isteyen savcı Furkan Okudan'a İstanbul Anadolu Adliyesi'nde İdari İşler'den sorumluluk görevi verildi ya. Görevlerinden birisini size okuyorum" dedi.







''BAŞSAVCILIĞA GELEN İHBARLARLA İLGİLİ KARAR VERECEK''

"İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'mızın resmi e-posta adresine ihbar niteliğinde veya ilgili birime gönderilmek üzere iletilen e-postalarla ilgili gereğinin yapılması.





Yani siz bir vatandaş olarak İstanbul Anadolu Başsavcılığı gibi Avrupa'nın en büyüğü diye övündüğünüz o adalet sarayına bir suçla ilgili, bir suç şüphesiyle ilgili ihbarda bulunursanız o maile ilk bakacak, o maile soruşturma savcılarını gönderip göndermemeye karar verecek ya da sümenaltı edecek yani kapatacak 'ya bu gereksiz' diyecek kişi İmamoğlu'nun duruşma savcısı oldu. İmamoğlu'na siyasi yasak isteyen savcı oldu yani AKP'li belediye başkanının yeğeni oldu. Yani AKP'li büyükşehir belediye başkanının nikahını kıydığı isim. Yani TÜGVA koordinatörleriyle birlikte fotoğraf çeken isim İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen ihbarlarla ilgili karar verme merciine oturtuldu."