İmamoğlu'na şok: Otogarın yeni müdürü...

Ekrem İmamoğlu'nun "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmesi hâlinde ilk olarak neşter vuracağım yer" diye işaret ettiği Esenler Otogarı'nın yeni genel müdürü Fahrettin Beşli, İmamoğlu'nun "otagarı mezbeliliğe çevirmek ve halkı haraca bağlamakla" itham ettiği Metro Holding yöneticilerini öve öve bitiremedi.





Beşli, "Eski yönetimi eleştirenler oldu. Ben teşekkürü, iltifatı ve asıl alkışı onların hak ettiğini düşünüyorum.” sözleri ile şoke etti.





EKREM İMAMOĞLU'NUN İLK İŞİ OTOGARI GALİP ÖZTÜRK'ÜN ŞİRKETİNDE ALMAK OLDU





Firari Galip Öztürk'ün Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği 1994 yılından beri işlettiği Esenler Otogarı 9 Eylül 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki olan Boğaziçi A.Ş.’ye devredildi.





Akabinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Boğaziçi A.Ş.’nin Genel Müdürlüğü görevine Ethem Pişkin’i, Otogar Müdürlüğü’ne ise Fahrettin Beşli’yi tayin etti.





İmamoğlu'nun iş başına getirdiği bürokratlardan Ethem Pişkin (karşıda sağdan 3'üncü) ve Fahrettin Beşli (karşıda sağdan 2'nci) iki hafta önce Türkiye Otobüsçüler Federasyonu’nun (TOFED) bir otelde kutladığı kuruluş yıl dönümü yemeğine katıldı.





METRO HOLDİNG YÖNETİCİLERİ MASADA





80 derneği tek çatı altında toplayan federasyonun yemeğinde sektör temsilcisi derneklerin temsilcisinin olmaması dikkati çekti.





Buna mukabil Esenler Otogarı’nın Galip Öztürk tarafından işletildiği dönemde Metro Holding’te üst düzey yönetici olan Erdem Yücel, yine holdingin muhasebe defterlerini tutan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bakırköy Belediye Meclis Üyesi Recai Delibaşıoğlu hazır bulundu.





Yemekte eski yönetim ile yeni yönetim arasındaki samimi görüntüler ve sohbetler dikkati çekti. İlerleyen saatlerde Otogar Müdürü Fahrettin Beşli konuşmasında eski yönetimi methiyeler dizdi.





Ekrem İmamoğlu hem adaylık döneminde hem de 23 Haziran 2019'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildikten sonra Esenler Otogarı'nı ziyaret etmişti.





FAPRETTİN BEŞLİ, BAŞKAN İMAMOĞLU’NU TEKZİP ETTİ





Beşli, Ekrem İmamoğlu’nun otogarı ziyareti esnasında özellikle bodrum katlarının yolcular ve civardaki semt sakinleri için tehlike oluşturduğuna dair şu sözlerine atıfta bulunuyor: "Böyle bir yere çocuğum girmez, eşim girmez. İstanbullunun çoluğunu çocuğunu ben nasıl buraya göndereceğim.”





Kronos'un haberine göre cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde Beşli, “İnternete bakarsanız ‘Otogar tehlike oluşturuyor. Anlatılanlar bu tesisin hak etmediği şeyler. Eski yönetimi eleştirenler oldu, sonra yaşayınca anladım ki başka yolu yokmuş." diyor.





"O şartlar altında eski yönetim burayı 25 yıl çok iyi yönetmiş, kendi yöntemini kullanmış, başka bir gücü de yokmuş." diyen Beşli, "Olmayan gücünün yerine güç koymuş. Dolayısıyla yapımından bugüne kadar işletenler ki bu masadakilerin çoğu da eski yönetimde görev aldılar. Ben teşekkürü, iltifatı ve asıl alkışı onların hak ettiğini düşünüyorum.” ifadelerini kullanıyor.





ULAŞTIRMA BAKANLIĞI İHALEYİ BUGÜN ONAYLADI





Metro Holding iştirakleri yeterlilik belgeleri olmadığı için otogar ihalesine verdikleri şartnameler iptal edilmişti.





Büyükşehir Belediyesi iştiraki Boğaziçi AŞ'nin kazandığı ihaleye hakkında iptal müracaatı olmadığı için Ulaştırma Bakanlığı Boğaziçi A.Ş.’nin resmi onay yazısını 17 Ocak'ta imzaladı.





Önümüzdeki haftadan itibaren resmi hüviyet kazanacak yönetimde Ethem Pişkin ve Fahrettin Beşli’nin koltukta kalmayabileceği iddia ediliyor.