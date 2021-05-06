İmamoğlu'na soruşturmaya Yavaş yorumu: Adalet yara alıyor

Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu'na elleri arkasında bağlayarak yürümesi nedeniyle açılan soruşturmaya ilişkin "Kasıtlı olduğunu düşünmüyorum, dikkatsizlik olduğunu düşünüyorum. Adalet yara alıyor bu soruşturmada" dedi.







KRT TV'de canlı yayında açıklamalarda bulunan Yavaş, İmamoğlu'na Fatih Sultan Mehmet Türbesi'nde elleri arkadan bağlanmış şekilde yürümesi nedeniyle açılan soruşturmaya ilişkin değerlendirmede bulundu.





Yavaş şu şekilde konuştu:





"HÜKÜMET VE ADALET YARA ALIYOR"





"Kasıtlı olduğunu düşünmüyorum, bakanlığın bir dikkatsizliği olduğunu düşünüyorum. Böyle bir soruşturma yaptığınız zaman bunun kime yarayacağı bellidir. Rakibinizin yararlanacağı bir şey yapmak istemezsiniz. Adalet yara alıyor. Hükümet yara alıyor bu soruşturmada."



