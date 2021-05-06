Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'na soruşturmaya Yavaş yorumu: Adalet yara alıyor /06 Mayıs 2021 23:00

İmamoğlu'na soruşturmaya Yavaş yorumu: Adalet yara alıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Fatih Sultan Mehmet Türbesi'nde elleri arkasında bağlayarak yürümesi nedeniyle açılan soruşturma hakkında konuştu.

SHABER3.COM

Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu'na elleri arkasında bağlayarak yürümesi nedeniyle açılan soruşturmaya ilişkin "Kasıtlı olduğunu düşünmüyorum, dikkatsizlik olduğunu düşünüyorum. Adalet yara alıyor bu soruşturmada" dedi.

KRT TV'de canlı yayında açıklamalarda bulunan Yavaş, İmamoğlu'na Fatih Sultan Mehmet Türbesi'nde elleri arkadan bağlanmış şekilde yürümesi nedeniyle açılan soruşturmaya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yavaş şu şekilde konuştu:

"HÜKÜMET VE ADALET YARA ALIYOR"

"Kasıtlı olduğunu düşünmüyorum, bakanlığın bir dikkatsizliği olduğunu düşünüyorum. Böyle bir soruşturma yaptığınız zaman bunun kime yarayacağı bellidir. Rakibinizin yararlanacağı bir şey yapmak istemezsiniz. Adalet yara alıyor. Hükümet yara alıyor bu soruşturmada."

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İmamoğlu'na soruşturmaya Yavaş yorumu: Adalet yara alıyor Sonraki Haber >>

Polisten Furkan Vakfı gönüllülerine sert müdahale

Polisten Furkan Vakfı gönüllülerine sert müdahale

Sedat Peker'den Mehmet Ağar'a çok sert suçlamalar

Sedat Peker'den Mehmet Ağar'a çok sert suçlamalar

Meral Akşener’den Bakan Koca’ya tepki

Meral Akşener’den Bakan Koca’ya tepki

Cevizoğlu: Bu iş İmamoğlu'na puan getirir, kendi kendilerini şikayet etmiş olabilirler

Cevizoğlu: Bu iş İmamoğlu'na puan getirir, kendi kendilerini şikayet etmiş olabilirler

CHP'den 128 saniyelik 'AK KAPANMA' videosu

CHP'den 128 saniyelik 'AK KAPANMA' videosu

Korkunç kaza: Onlarca ölü ve yaralı var

Korkunç kaza: Onlarca ölü ve yaralı var

14 yaşındaki çocuğa ters kelepçe

14 yaşındaki çocuğa ters kelepçe

Göçmen teknesi battı: Ölü ve yaralılar var

Göçmen teknesi battı: Ölü ve yaralılar var

Açık denizde sıra dışı tatbikat

Açık denizde sıra dışı tatbikat

Yunanistan’daki Türkiyeli mültecilere Ramazan’da kardeşlik köprüsü

Yunanistan’daki Türkiyeli mültecilere Ramazan’da kardeşlik köprüsü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:09:00