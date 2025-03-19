İmamoğlu'na 'suç örgütü lideri' suçlaması!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile basın danışmanı Murat Ongun'un da bulunduğu çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verildi.





Savcılık, soruşturmanın 'Örgütlü Suçlar Soruşturma Büroları' tarafından yürütüldüğünü bildirdi.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre İmamoğlu için 'örgüt lideri' denirken söz konusu örgütün 'iş adamlarını para vermeye zorladıkları, bazı iş adamları ile hareket ederek haksız kazanç sağladıkları, piyon kişiler üzerinden alım satımlar yaparak suçtan elde ettikleri paraları akladıkları, para transfer ve tahsilinde "gizli kasa" diye tabir edilen sivil kişileri kullandıkları' öne sürüldü.





SAVCILIKTAN SORUŞTURMA AÇIKLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:





- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürolarınca yürütülen soruşturma kapsamında; Kamuoyunda “CHP' de para sayma görüntüleri” başlığıyla paylaşılan video görüntüleri üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca re’sen başlanılan ve kamu davası açılan soruşturma neticesinde usulsüz bağış toplama olayıyla ilgili olarak ifadeleri alınan tanıkların başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere birçok kişi hakkında, iş adamlarını para vermeye zorladıkları bazı iş adamları ile hareket ederek haksız kazanç sağladıkları piyon kişiler üzerinden alım satımlar yaparak suçtan elde ettikleri parayı akladıkları, para transfer ve tahsilinde “gizli kasa” diye tabir edilen sivil kişileri kullandıkları beyanları, yine İBB ve iştirak şirketleri tarafından yapılan açık hava reklam mecralarına ilişkin ihaleler, hizmet alımları ve muvazalı sözleşmelerde usulsüzlük olduğuna ilişkin mülkiye müfettişliği tarafından tanzim edilen rapor neticesinde uyarınca soruşturmaya başlandığı,





- Yapılan soruşturma işlemleri neticesinde gelinen aşamada; çıkar amaçlı suç örgütü lideri Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden beri yanında bulunan ve kendisine tabi kişileri İstanbul Büyükşehir Başkanı olduktan sonra Büyükşehir Belediyesi’nin birimlerinin ve iştiraklerinin başına getirdiği, şüphelilerin suç örgütünün devamını sağlamak maksadıyla kendi alt yapılanmalarını oluşturdukları, birçok belediye iştirakinde usulsüz ihaleler, doğrudan temin veya hizmet alımı nitelikli işler üzerinden ihaleye fesat karıştırma, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, rüşvet ve irtikap eylemlerini örgütlü bir şekilde işlediklerinin tespit edildiği,





- Örgüt üyelerinin hem kendi üzerlerine hem de SGK'lı çalışanlarının üzerlerine kurdukları şirketlerle Büyükşehir Belediyesi iştirakleri olan Meyda A.Ş Kültür A.Ş.’nin hizmet alımı nitelikli işlerine yüksek fiyatlı teklifler vererek sonuç fiyatı kendilerinin belirlemesi suretiyle ederlerinin çok üzerinde işler aldıkları, aldıkları işlerin bir çoğunun tamamlanmadıkları, bir kısmının ise hayali işler olduğu, naylon fatura düzenlemek suretiyle akladıkları paraları kişilsel zenginleşmelerinin yanı sıra şuç örgütünün faaliyetleri doğrultusunca kullandıkları, İstanbul’da yaşayan vatandaşlarımızın kişisel verilerinin hukuka aykırı bir şekilde temin edilerek örgütün devamlılığı için kullandıkları, MEDYA A.Ş, KÜLTÜR AŞ., KİPTAŞ ve İSFALT firmalarından ihale alan örgüt üyelerinin belediyeden aldıkları ilk avans ödemeleri ile ya örgüt lideri Ekrem İmamoğlu'na ait inşaatlara para aktardıkları ya da şahsa ait şirketlere mal devri yaptıkları,





"SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ" SUÇLAMASI!

- Büyükşehir Belediyesinden açık ihaleler neticesinde iş alan iş adamlarının ödemelerinin yapılmayarak tehdit yoluyla elden temin edilen paralar sonrasında ödemelerin yapıldığı, hali hazırda faal olan bir çok iş yerinden rüşvet talep edildiği, kabul etmeyen mağdurlar hakkında belediye encümenlerinden aldırılan kararla zorla para alınmaya çalışıldığı, rüşvet ve irtikap eylemleri neticesinde elde edilen gayrimenkullerin örgüt kasası olarak kullanılan iş adamlarının üzerine alındığı MASAK Raporları, tevdi raporu, vergi uzmanı incelemeleri, tanık beyanları ve diğer deliller ile tespit edilmiş olup,





- bu kapsamda suç örgütü lideri şüpheli Ekrem İMAMOĞLU ile örgüt yöneticisi konumunda bulunan şüpheliler Murat ONGUN, Tuncay YILMAZ, Fatih KELEŞ, Ertan YILDIZ ve bu şahıslarla bağlantılı 95 şüpheli olmak üzere toplamda 100 şüpheli hakkında Suç Örgütü Yöneticisi Olmak, Suç Örgütüne Üye Olmak, İrtfikap, Rüşvet, Nitelikli Dolandırıcılık, Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Ele Geçirme, İhaleye Fesat Karıştırmak Suçlarından 19/03/2025 tarihi 06.15 itibariyle eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri icrası amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne talimat verilmiştir.