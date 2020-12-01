'İmamoğlu'na suikast planı' iddiası

T24'te yer alan habere göre İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik IŞİD militanlarınca suikast hazırlığı yapıldığı, bu nedenle İmamoğlu'nun koruma sayısının artırıldığı öne sürüldü. T24'e konuşan İBB kaynakları, İmamoğlu'na suikast planlandığı ve koruma önlemlerinin artırıldığı bilgisinin kendilerine aktarıldığını doğruladı.





OdaTV, 23 Kasım'da İmamoğlu'nun korumalarına "Artık daha dikkatli ve duyarlı olun" talimatı verildiğini yazarken, IŞİD'in Türkiye'deki militanlarına örgütün 'Ekrem İmamoğlu öldürülsün' emri verdiğini iddia etti.





Habere göre; İmamoğlu'nun tüm koruma ekibinin uyarıldığı belirtilirken, herhangi bir şüpheli durumla karşılaşılırsa veya tedbir alınabilmesi için takviye kuvvete ihtiyaç olursa acilen bilgilendirme istendi.





İmamoğlu'nun koruma önlemleri artırıldı





Yaşananların ardından İstanbul Valiliği, İmamoğlu'nun koruma sayısını artırdı. OdaTV, İmamoğlu'na suikast girişiminde bulunmak için görevlendirilen IŞİD militanlarının da 'son anda' yakalandığını öne sürdü.





T24'ün ulaştığı Büyükşehir Belediyesi kaynakları, İmamoğlu'na suikast planlandığı ve koruma sayısının artırıldığı bilgisinin kendilerine aktarıldığını doğrularken, saldırı hazırlığındaki IŞİD militanlarının yakalandığına ilişkin ise kendilerine bilgi gelmediğini aktardı.





"Somut ya da güncel bir suikast tehdidi değil, bir duyum söz konusu"





İçişleri Bakanlığı yetkililerine ulaşan gazeteci İsmail Saymaz, kendisine şu bilgilerin verildiğini aktardı:





"Elimize bir istihbari bilgi notu ulaştı. Bu bilgi notunda başka isimler de var.





"Ancak somut ya da güncel bir suikast tehdidi söz konusu değil. Yalnızca bir duyum söz konusu.





"Bu duruma istinaden biz devlet olarak önlemlerimizi aldık, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da koruma ekibini uyardık.





"Kimi siyasiler ya da yöneticiler hakkında dönem dönem bu ve benzeri duyumlar ulaşıyor ve gerekli önlemler alınıyor."